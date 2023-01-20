ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО РФ

ВСУ за минувшие сутки 35 раз наносили удары по территории Донецкой Народной Республики, говорится Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности, было выпущено 219 боеприпасов.

На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 219 единиц различных боеприпасов, — заявили в представительстве.

Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Волноваха.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов уведомлял, что ВСУ начали возводить фортификационную линию в Запорожской области. Он подчеркнул, что украинские войска готовятся к обороне на временно занятой ими части области. По словам Рогова, прежде в ВСУ готовились к наступлению, однако теперь их тактика изменилась. Он добавил, что украинцы возводят несколько линий обороны. В частности, они будут пролегать в ближайшем пригороде Запорожья.