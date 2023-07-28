ВСУ попробовали на зуб «линию Суровикина» и попали на видео Военкор Коц опубликовал видео, на котором ВСУ пробуют на зуб «линию Суровикина»

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Военкор Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале две видеозаписи, на которых показано, как украинский танк движется на большой скорости по полю и попадает в противотанковый ров, откуда достать застрявшую машину без спецтехники своими силами невозможно. По его словам, на видео впервые показано, как противник пробует на зуб «линию Суровикина».

«Линия Суровикина» не имеет четкого определения, однако под термином подразумевается комплекс оборонительных сооружений на линии фронта, в число которых входят противотанковые рвы, минные поля, заграждения из колючей проволоки и огневые позиции.

По-моему, это первое видео, на котором противник пробует на зуб «линию Суровикина». Ранее не было свидетельств того, что враг приблизился к этому первому эшелону обороны, — написал он.

Военкор отметил, что противотанковые рвы, вопреки мнениям о том, что такие меры защиты устаревшие, являются эффективным средством по сдерживанию наступательных сил.

Ранее NEWS.ru опубликовал серию фотографий с подбитой техникой украинских военных, которые пытались провести наступательные действия на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Среди уничтоженных машин — танки Leopard и американские БМП Bradley. По данным Минобороны РФ, спецтехника ВСУ уничтожаются авиацией, артиллерией и противотанковыми средствами при приближении к оборонительным рубежам.