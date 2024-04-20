ВСУ в ночь на 20 апреля атаковали семь регионов РФ: последствия, погибшие

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в ночь с 19 на 20 апреля атаковали семь регионов России. Какие территории оказались под угрозой, что известно о повреждениях и пострадавших, есть ли погибшие?

На какие регионы напали ВСУ

Пресс-служба Министерства региональной безопасности сообщила, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью. Там отметили, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. МО России эти сведения пока не подтвердило.

«В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — заявили в ведомстве.

Также ВС РФ пресекли атаку беспилотного летательного аппарата в Смоленской области. По словам губернатора региона Василия Анохина, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. Сведения по пострадавшим уточняются.

«В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы», — написал он.

Помимо этого, губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили несколько дронов над регионом.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА», — отметил глава области.

Малков добавил, что по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет.

Какие еще области подверглись атаке

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что система противовоздушной обороны сбила поочередно пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионом. Он поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

«Четвертый вражеский беспилотник сбит нашими доблестными защитниками. <...> Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО», — заявил глава региона.

Также украинская армия обстреляла село Истобное Губкинского городского округа, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

«Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия», — отметил Гладков.

Фото: МО Украины

Кроме того, взрыв беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области привел к повреждению энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», — написал он.

Помимо этого, под обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины попал город Токмак в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что в регионе работает система противовоздушной обороны. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России», — сообщил он.

Что известно о погибших в результате атаки ВСУ на Белгородчину

Ночью 20 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. Погибли два мирных жителя — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней.

«В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома», — уточнил глава региона.

Кроме того, в результате нескольких сбросов сгорел сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. Оперативные службы находятся на месте.

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