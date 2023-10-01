РИА Новости: ВСУ стараются добивать попадающих в плен украинских солдат

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Военнослужащие ВСУ в пункте временного содержания украинских военнопленных

Украинская армия старается уничтожать своих военнослужащих, попавших в плен, еще у линии фронта, рассказал РИА Новости офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС России с позывным Аид. По его словам, таким образом командование ВСУ стремится предотвратить утечку информации.

Пленных своих, которых берут [российские военные], они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал, — пояснил офицер.

Он также отметил, что украинские военные в последнее время часто используют тактику британского спецназа SAS, атакуя российские позиции малыми группами. При этом, по его словам, они «отличненько „выхватывают“ на всех рубежах и отступают».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что двое украинских военных застрелили своего сослуживца, который пытался помешать им сдаться в плен. На допросе они рассказали, что тот был участником боевых действий в Донбассе до начала СВО и занимался пытками местного населения.

До этого украинские СМИ выдали за бойцов ВС РФ сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ. Опубликованные Минобороны России кадры с пленением солдат ВСУ спустя некоторое время появились на информационных ресурсах Украины с прямо противоположным контекстом.