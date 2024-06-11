ВСУ атаковали хлебопекарню в Алешках Сальдо: ВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Алешках Херсонской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удар по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По его данным, для атаки ВСУ использовали FPV-дроны.

Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню «Алмаз» и здание водоканала. <...> Поскольку обстрел велся FPV-дронами, в данном случае говорить о случайных прилетах не приходится: украинские бандиты хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба, — сказал Сальдо.

Он уточнил, что в результате атаки оба здания получили сильные повреждения. Также «зацепило» несколько гражданских автомобилей, но среди населения пострадавших не выявлено.

Ранее один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Новая Маячка в Херсонской области. Кроме того, ранение получила женщина, ее госпитализировали, сообщил Сальдо.

Также в результате обстрела ВСУ села Садового Голопристанского муниципального округа был разрушен магазин, где находилось много посетителей и персонал. По словам главы Херсонской области, из-за действий украинской армии погибли 19 человек, еще пятеро получили тяжелые ранения.