ВСУ теряют западные танки: новости СВО на вечер 13 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Sgt. Caleb Minor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бронемашина Bradley

Телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли 15% всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley. Отмечается, что 16 из 109 бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней наступления.

Западные аналитики утверждают, что, учитывая масштаб военных действий и протяженность фронта, подобные потери были ожидаемы. По данным Oryx, ВСУ потеряли по меньшей мере 3600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.

13 июня стало известно, что Вашингтон планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 млн. В США отметили, что новый пакет будет включать бронемашины Stryker и Bradley, которые смогут заменить поврежденную и уничтоженную технику в ходе продолжающегося контрнаступления Украины.

В Пентагоне подчеркнули, что в пакет помощи войдут также боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракеты для высокомобильных ракетных систем HIMARS.

Также стало известно, что США вслед за Великобританией намерены поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По словам одного высокопоставленного источника The Wall Street Journal, для утверждения поставок не осталось серьезных препятствий.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь отметил, что Германия не сможет заменить Киеву каждый из уничтоженных недавно танков Leopard. Он сообщил, что вместо этого ФРГ планирует нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5.

Министерство обороны России показало видео с захваченными на Запорожском направлении в зоне СВО танками Leopard и боевыми машинами пехоты Bradley. В ведомстве уточнили, что несколько единиц западной техники ВСУ было обнаружено с рабочими двигателями.

Украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву «рыть окопы и убивать как можно больше россиян, прежде чем все закончится». По его словам, сначала западная помощь была ограниченна.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что по Шебекинскому городскому округу за сутки было выпущено 37 единиц различных боеприпасов. По словам губернатора, также по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — три. В село Дроновка прилетело три минометных снаряда. В селе Вязовом зафиксировано три прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко считает, что Вооруженные силы Украины усилили удары по российским регионам, в том числе по Белгородской и Курской областям, чтобы вынудить командование войск РФ перебросить туда силы, ослабив другие направления. Он указал, что сегодня эти регионы подвергаются более интенсивным обстрелам, чем Донецк.

13 июня президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Фактически документ упраздняет договор о совместном использовании водоема двумя странами. Упразднение обусловлено решением о присоединении к России четырех регионов.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что выход из договора об Азовском море пройдет для России без последствий. По его словам, против РФ могут быть введены новые санкции, однако они никак не отразятся на жизни в стране. Дандыкин добавил, что Азовское море является внутренним морем Российской Федерации согласно всем референдумам.

Telegram-канал SHOT сообщил, что на территории санатория Минобороны России в подмосковных Мытищах нашли беспилотник. По информации канала, на корпусе устройства была обнаружена видеокамера. Полиция начала поиски оператора дрона. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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