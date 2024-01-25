ВСУ терпят поражение под Донецком: новости СВО на вечер 25 января

Фото: МО Украины

Вооруженным силам России удалось улучшить положение на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки украинская армия лишилась ряда образцов иностранной военной техники. В частности, была уничтожена машина реактивной системы залпового огня M270 MLRS.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 25 января, читайте в материале NEWS.ru.

Потери украинской армии на Донецком направлении выросли

Армия Украины потеряла до 310 солдат на Донецком направлении за последние сутки, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что днем ранее украинские вооруженные силы потеряли около 220 солдат на данном участке фронта. Российским военным удалось уничтожить четыре танка, четыре бронемашины и семь автомобилей.

На Краснолиманском направлении армия России успешно отразила две атаки со стороны украинских штурмовых групп. Командование ВСУ направило в бой солдат 117-й бригады теробороны, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. За сутки армия республики потеряла до 270 солдат убитыми и ранеными, а также два танка, две боевые машины пехоты, восемь бронемашин и 20 автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям 31-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Новомихайловка (ДНР). Противник потерял около 130 солдат, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Фото: МО Украины

Российская армия снизила активность у Новомихайловки

Вооруженные силы России продолжают атаковать позиции ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, однако уже с меньшей эффективностью, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По его данным, в районе Георгиевки интенсивность боев не снижается, украинская армия продолжает удерживать позиции. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

В свою очередь Telegram-канал «Два майора» сообщает, что российская армия продолжает отбивать атаки ВСУ на Авдеевском направлении. Украинская армия пытается отбить позиции на базе отдыха «Царская охота», ранее взятые Вооруженными силами РФ. Для достижения цели командование армии Украины стягивает резервы силами до трех батальонов.

Украинский журналист Юрий Бутусов же утверждает, что российские войска приблизились к авдеевскому микрорайону «9-й квартал». Он представляет собой комплекс, состоящий из девятиэтажных жилых домов.

В США признали ошибочность участия Вашингтона в конфликте на Украине

Соединенные Штаты Америки стали «посмешищем для всего мира» из-за провалов на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, политика администрации действующего президента США Джо Байдена по отношению к украинскому конфликту полностью провалилась.

Макгрегор неоднократно выступал с критикой в адрес американских политиков. В частности, он обвинил сенатора Линдси Грэма во лжи после его заявлений о том, что ни один гражданин США не погиб на Украине. По информации самого Макгрегора, в зоне СВО погибли по меньшей мере 400 американцев.

Фото: МО Украины

Австрийский полковник предупредил ВСУ об угрозе прорыва обороны

Вооруженные силы России могут прорвать оборону украинской армии, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу ntv Nachrichten. По его словам, это обусловлено тем, что армия РФ лучше подготовлена и обладает достаточными условиями для прорыва.

Офицер подчеркнул, что в настоящий момент у российской армии есть преимущество по боеприпасам, что подтверждается текущей ситуацией на линии фронта. По его данным, украинская армия тратит около двух тысяч снарядов в сутки, в то время как армия России может потратить до 10 тысяч снарядов. Кроме того, российские войска способны нарастить свою численность, в то время как армии Украины требуется мобилизация для восполнения потерь.

Российский политолог спрогнозировал перелом в ходе СВО

Боевые действия 2024 года могут стать переломными для всей специальной военной операции, заявил политолог Дмитрий Раевский. По его словам, российские войска могут прорвать линию украинской обороны, после того как высохнут дороги. При этом он указал, что прорыв может быть совершен как в районе Авдеевки, так и других крупных населенных пунктов, находящихся под контролем ВСУ.

Раевский подчеркнул, что на грядущий перелом в ходе СВО указывает и текущий состав ВСУ. В частности, в украинской армии начали служить пожилые мужчины и женщины, не способные держать оборону долгое время. Многие солдаты покидают позиции из-за нехватки боеприпасов, дефицита еды и воды. Предполагается, что российская армия пойдет на прорыв либо после того, как высохнут дороги, либо сразу же, как промерзнет земля.

Фото: МО РФ

ВСУ могут получить от США «летающих свиней»

Правительству США необходимо передать армии Украины штурмовики А-10, также известные как летающие свиньи, заявил журналист британского издания The Telegraph Дэвид Экс. По его словам, данные самолеты могли бы помочь украинским солдатам выполнять поставленные задачи. В то же время самолеты А-10 не способны кардинально изменить ход сражений, так как их 30-мм пушки не могут пробить броню российской техники.

Экс отметил, что в Вашингтоне сомневаются насчет необходимости отправки самолетов А-10 на Украину. В частности, в Пентагоне предполагают, что российские системы ПВО собьют десятки переданных штурмовиков, прежде чем они окажут ВСУ какую-то поддержку.

Украинские военкоматы начали угрожать уклонистам

Военкоматы Украины угрожают уклоняющимся от военной службы мужчинам, заявил солдат 56-й бригады ВСУ с позывным Пиночет. По его словам, уклонение от службы может привести к тому, что кто-то из членов семьи уклониста пострадает. При этом, что именно имеется в виду, Пиночет не рассказал.

Украинский военный также отметил, что значительная часть солдат, находящихся на фронте, мечтает лишь об отдыхе. При этом военнослужащие, временно отправляющиеся домой, часто не возвращаются в зону конфликта. По словам одного из украинцев, уклоняющихся от службы, мужчин берет страх от одной мысли оказаться на передовой.

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