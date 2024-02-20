ВС РФ уничтожили гарнизон «Царской охоты»: новости СВО на вечер 20 февраля

Фото: Станислав Красильников/РИА новости

Армия Украины произвела неудачный запуск по меньшей мере семи британских ракет Storm Shadow, переданных ей западными партнерами. По данным Министерства обороны РФ, все они были перехвачены системами противовоздушной обороны. Использование ВСУ американских ракет HIMARS также не привело к каким-либо результатам. За последние сутки три реактивных снаряда были перехвачены.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО утром 16 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла 425 солдат под Авдеевкой за сутки

Вооруженные силы России продолжают вести бои в районе Авдеевки, оставленной украинскими войсками, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки противник потерял до 425 солдат на Авдеевском направлении, один танк, а также четыре бронеавтомобиля. Командование ВСУ предприняло четыре попытки контратаковать, однако все они закончились неудачно.

Украинские войска также несут значительные потери на Донецком направлении. Армия России нанесла огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны, а также отразила штурмовую атаку. В ходе боев противник потерял 395 солдат убитыми и ранеными, три танка, а также три американских бронетранспортера М113.

Фото: МО Украины

На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 190 солдат, танк, а также четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены американская артиллерийская система М777 и британская гаубица FH-70.

Украинская армия обстреляла библиотеку и поликлинику в ДНР

Украинская армия вновь нанесла удары по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины. По данным представительства ДНР в Центре, всего было зафиксировано 16 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Под удар попали библиотека, амбулаторное отделение больницы в Старомихайловке, а также автопарк в Андреевке.

Двое мирных жителей погибли при ударе Вооруженных сил Украины по Донецку, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, украинские войска дважды атаковали административный центр ДНР из 155-мм артиллерии.

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили беспилотник самолетного типа украинской армии над Калужской областью, сообщили в Минобороны. Еще четыре БПЛА были уничтожены над Брянской областью.

В Луганской Народной Республике были задержаны подозреваемые в шпионаже. По версии следствия, двое мужчин из поселка Новоайдар работали на Службу безопасности Украины. Предполагается, что они передавали противнику сведения о передвижениях подразделений российской армии с помощью мессенджеров.

В Госдуме раскрыли детали военной операции по взятию «Царской охоты»

Российские вооруженные силы провели уникальную операцию в укрепрайоне «Царская охота» перед взятием Авдеевки, рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, бойцам ВС РФ удалось проникнуть в неприступный район через подземную трубу диаметром чуть более метра.

Фото: Станислав Красильников/РИА новости Тела бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) на территории освобожденной Авдеевки

Картаполов отметил, что российские солдаты несколько месяцев расчищали двухкилометровую трубу в режиме полной тишины. Затем через нее прошли разведчики, ликвидировавшие гарнизон «Царской охоты». По словам парламентария, успех этой военной операции поспособствовал взятию Авдеевки.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что к провалу армии в Авдеевке привела плохая коммуникация. По его словам, из-за отсутствия связи на уровне взводов, рот и батальонов эвакуация раненых стала практически невозможной. Это привело к тому, что значительная часть украинских солдат попала в плен после сдачи города. При этом Кривонос подчеркнул, что этот случай неуникален для Авдеевки. Проблемы с коммуникацией несут системный характер, отметил он.

Армия Украины оказалась в тяжелом положении под Харьковом

Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении на Харьковском направлении, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, российские войска сосредоточили на этом участке значительную часть резервов.

Заявление Зеленского подкрепляется данными об отступлении командного состава ВСУ из Купянска. Как утверждает депутат Госдумы Виктор Водолацкий, местные чиновники также покинули город, опасаясь российского наступления.

Украинское командование бросило в бой «Леопарды» под Марьинкой

Командование ВСУ задействовало немецкие танки Leopard в районе поселка Победа, наполовину занятого подразделениями Вооруженных сил России, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, к настоящему моменту значительная часть бронетехники противника уничтожена. Украинские военные выбиты из многих домов.

Фото: МО РФ Брошенная техника ВСУ

Источники канала отмечают, что армия Украины пытается удержать поселок, постоянно перебрасывая к нему подкрепления. Основной задачей отрядов ВСУ является недопущение закрепления российской армии на уже занятых позициях. Однако военные ВС РФ продолжают продвигаться и занимать новые участки застройки. В российском Минобороны не комментировали эти сведения.

Российская армия изменила наступательную тактику в районе Работино

Армия России сменила тактику наступательных операций в районе населенного пункта Работино, сообщает «Российская газета». По ее данным, летчики ВКС РФ используют фугасные авиационные бомбы. Вес каждой составляет примерно 1,5 тонны.

Источники издания отмечают, что украинские военные окопались в поселке за последние несколько месяцев. Для уничтожения укреплений противника используются также артиллерийские удары. Затем в наступление идут пехотные подразделения под прикрытием танков. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Население Авдеевки сократилось до 200 человек

Численность мирных жителей, оставшихся в Авдеевке, составляет примерно 200 человек, заявил военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Татарин. Он подчеркнул, что российские солдаты оказывают им гуманитарную помощь.

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