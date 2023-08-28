ВСУ страдают от нехватки еды и воды: новости СВО на вечер 28 августа

Фото: МО Украины

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины на Сватовско-Кременском участке фронта страдают от нехватки питьевой воды и качественной еды. По его словам, у военнослужащих все чаще диагностируют пищевые отравления и диарею, в то время как на передовой наблюдается полнейшая антисанитария.

Все продукты, которые поставляются украинским бойцам, с истекшим сроком годности, уточнил Марочко. Их хранят в ненадлежащих условиях. Аналогичные проблемы наблюдаются и у бойцов, находящихся под Красным Лиманом, отметил он.

Журнал Forbes сообщил об отсутствии успехов ВСУ в ходе контрнаступления из-за российских планирующих бомб. В статье приводятся слова украинского солдата Александра Солонько, назвавшего российские КАБ-500 самым большим страхом ВСУ, поскольку они обладают огромной мощностью. Издание указало на низкую себестоимость изготовленных вручную планирующих бомб ФАБ, что является преимуществом России.

РИА Новости сообщило со ссылкой на военнослужащих ВС России, что два снайпера 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ помогли уничтожить группу украинских солдат, состоявшую из 10 человек. Снайперы передавали координаты противника артиллеристам.

Фото: МО Украины

Газета Die Welt сообщила со ссылкой на главу Военного комитета Европейского союза генерала Роберта Бригера, что военнослужащие ЕС могут остаться на Украине после окончания конфликта. По его словам, они продолжат обучать солдат ВСУ.

Российские военнослужащие уничтожили блиндаж с солдатами Вооруженных сил Украины в районе Соледара, сообщило РИА Новости. По данным агентства, удар по позиции украинских военных наносился с применением FPV-дрона, управляемого с помощью специальных очков. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Газета Financial Times пишет, что западные инструкторы при обучении украинских военнослужащих испытывают нехватку компетентных переводчиков. При этом Украина и страны Запада направляют своих специалистов, однако они не владеют достаточным словарным запасом.

Telegram-канал SHOT сообщил об обстреле ВСУ из танка приграничного поселка Алес в Брянской области. По информации канала, всего было выпущено около 10 снарядов калибра 125 мм. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Подразделения Вооруженных сил России улучшили свои позиции на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике, заявил врио главы региона Денис Пушилин. На Южно-Донецком направлении ВСУ пытаются обойти село Урожайное с восточной стороны, однако эти попытки пресекаются, подчеркнул он.

Фото: МО РФ

Издание «РБК-Украина» сообщило со ссылкой на замминистра обороны страны Анну Маляр, что подразделения ВСУ установили контроль над населенным пунктом Работино в Запорожской области. По словам заместителя главы ведомства, юг для ВСУ в настоящий момент является одним из основных направлений. Там ВС РФ концентрируют оборону, уточнила она.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

Штурмовые подразделения Вооруженных сил России в ходе боя на Купянском направлении заняли опорный пункт, разгромив две роты ВСУ. Минобороны РФ подчеркнуло, что украинские солдаты предприняли девять попыток контратаковать, однако российские военные успешно отбили их при поддержке танков и артиллерии.

Российские системы ПВО сбили крылатую ракету над Черным морем у побережья Крыма. В Минобороны заявили, что ее уничтожили в районе 11:30 мск.

Российское Минобороны также сообщило об ударе силами ВМФ РФ высокоточным оружием по складу авиационного вооружения армии Украины. Цель удара была достигнута, объект уничтожен. Точное местоположение объекта не раскрывалось.

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ ликвидировали бойца элитного подразделения ВСУ в ходе боевых действий, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». По данным канала, речь идет о солдате 95-й бригады Вооруженных сил Украины. Он был ликвидирован одним выстрелом с использованием винтовки с тепловизионным прицелом.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ впервые атаковали картонными дронами-камикадзе SYPAQ воинскую часть радиоэлектронной борьбы и военный аэродром Халино в Курской области. По информации канала, Украина получает такие беспилотники от Австралии только для гуманитарных миссий. Минобороны РФ не комментировало информацию.

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