Военные ВСУ массово бегут с поля боя: новости СВО на вечер 23 ноября Генпрокуратура Украины: около 4,6 тысячи солдат ВСУ сбежали с поля боя

Фото: МО Украины

Украинские солдаты массово дезертируют из армии, сообщается в докладе Генпрокуратуры Украины. По данным ведомства, за последние девять месяцев около 4,6 тысячи военных ВСУ сбежали с поля боя, еще около 10 тысяч человек самовольно оставили воинскую часть. Также был зафиксирован 161 случай «самострела». Согласно действующему законодательству, дезертирам грозит до пяти лет лишения свободы.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 23 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 280 человек на Донецком направлении

Подразделения Вооруженных сил России отразили две атаки штурмовых групп украинской армии на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, командование ВСУ направило в бой отряды 5-й штурмовой бригады, но им не удалось выполнить поставленную задачу. За последние сутки потери противника на данном направлении составили до 280 человек убитыми и ранеными, три танка, четыре пикапа и одна боевая бронированная машина.

На Краснолиманском направлении украинские вооруженные силы потеряли несколько иностранных бронемашин, переданных Киеву западными партнерами. В частности, российские войска уничтожили артиллерийские установки M109 Paladin (США), Krab (Польша) и Caezar (Франция). Также ВСУ потеряли до 95 человек убитыми.

Фото: МО РФ

На Запорожском направлении армия Украины предприняла четыре попытки взятия российских позиций штурмом, однако все атаки были успешно отражены. В ходе боев было убито или ранено до 20 солдат противника, уничтожено два танка, 11 боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Российская авиация ударила по складу с боеприпасами ВСУ

Оперативно-тактическая авиация ВС РФ нанесла удар по складу авиационных боеприпасов, расположенному на аэродроме в Хмельницкой области Украины. По данным Минобороны РФ, в результате авиаудара также был уничтожен узел связи.

За последние сутки силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили украинский вертолет, замеченный в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Кроме того, было перехвачено восемь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Под Артемовском ликвидировали канадского наемника

Канадский наемник Джош Майерс, принимавший участие в боях под Артемовском на стороне украинской армии, погиб в возрасте 34 лет, сообщает телеканал CBC. Он получил несовместимые с жизнью ранения в результате удара российского беспилотника.

Жена Майерса рассказала, что ее супруг погиб во время рытья окопа. В МИД Канады заявили, что ознакомлены с этой информацией, однако не стали подтверждать гибель гражданина страны в зоне СВО.

Бойцы ВС России эвакуировали пенсионеров из зоны боевых действий

Бойцы подразделений Вооруженных сил России эвакуировали несколько пенсионеров из населенного пункта, расположенного в Харьковской области. По словам главы российской военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, жизни пенсионеров угрожала опасность, так как украинская армия заминировала местность.

Пенсионеры ранее обратились за помощью к украинской администрации. Им было отказано в эвакуации, несмотря на отсутствие воды и света в населенном пункте.

Российский журналист погиб в зоне СВО

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался в результате осколочного ранения, полученного в Запорожской области. По данным Telegram-канала Mash, журналист был доставлен в госпиталь с открытыми переломами конечностей. Врачи пытались спасти его жизнь и перевезти его в Джанкой, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Портрет погибшего корреспондента Бориса Максудова в офисе ВГТРК

Как отмечает военный корреспондент Юрий Котенок, атаковать журналистов — давняя традиция украинской армии. По его словам, некоторые работники СМИ специально не обозначают себя как журналистов, чтобы не стать целью ВСУ.

Украина захотела построить военную экономику

Правительство Украины планирует построить военную экономику по примеру Израиля, делая акцент на производстве вооружений, сообщает Financial Times. По данным издания, власти страны все меньше надеются на помощь западных держав.

Обозреватель FT Алекс Рассел отметил, что Киев опасается возможного сокращения финансовой помощи со стороны США и других стран НАТО. Однако наихудшим исходом для Украины станет победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки, считает он.

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