ВСУ устроили кровавую Пасху в Донецке: новости СВО на утро 16 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Российский актер Михаил Мамаев, уехавший из Москвы в зону СВО в конце 2022 года, попал под обстрел в районе Кременной. Происшествие случилось несколько дней назад. Отвечая на вопрос, испытал ли он в момент обстрела страх, Мамаев рассказал, что научился преодолевать это чувство и не позволяет себе паниковать. Также он отметил, что оставил театр и кино, чтобы быть рядом с российскими военнослужащими и поднимать их боевой дух. По словам Мамаева, в зоне СВО он находится как военкор: актер окончил факультет журналистики МГИМО, в молодости работал как корреспондент АПН во многих горячих точках.

Пятеро чеченских бойцов полка «Ахмат-Север», освобожденных из украинского плена, вернулись домой. Их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел республики Руслан Алханов и зампредседателя правительства Абузайд Висмурадов. Чеченские бойцы оказались в плену после попадания в них артиллерийских снарядов. Один из военнопленных рассказал, что отношение к ним со стороны украинцев было «средним».

Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые бои за последние десять лет. По его словам, российские военные продолжают сосредотачивать усилия на Артемовске. Он при этом не стал называть потери ВСУ в боях с ВС РФ.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Разрушенные здания в центре Артёмовска

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал журналисту Стивену Гарднеру, что глава Пентагона Ллойд Остин намеренно не говорит о ключевом значении сражения за Артемовск. Он подчеркнул, что американский министр обороны «не дурак и знает правду». По его словам, сложно недооценивать битву, в которую армия бросает 30% боеспособного личного состава.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился информацией о пожилой женщине, которая была ранена во время обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В результате попадания снаряда в ее частный дом стена была разрушена, окна выбиты, а забор поврежден. Он добавил, что бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь на месте инцидента.

За последние два дня Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток контрнаступления в районе Авдеевки. В селе Водяное для атаки применялись танки. Отмечается, что российские разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили движение противника и передали координаты для атаки артиллеристам. Тем в свою очередь удалось уничтожить несколько танков и боевых машин пехоты, а также разбить несколько взводов украинских солдат.

Во время обстрела центра Донецка со стороны украинских сил ракеты упали вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, где в это время проходило пасхальное богослужение. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся в автомобиле, а еще три человека были ранены. Также ракеты попали в соседние с храмом автостанцию и Крытый рынок. Прихожан, находившихся внутри храма, пришлось эвакуировать. У многих расположенных рядом зданий побиты стекла.

Фото: Министерство обороны Украины

В общей сложности ВСУ четыре раза обстреляли Донецк за пасхальную ночь. В ходе четвертой атаки они выпустили пять снарядов калибра 155 мм. В результате прямого попадания одного из них загорелся детский сад.

На Донецком направлении российские военные провели ряд огневых налетов при помощи артиллерийского подразделения Южной группировки войск. Были поражены пункты временной дислокации иностранного легиона, а также 129-й бригады теробороны Украины и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ. В результате атаки противник потерял значительное количество бойцов и военной техники, а также был уничтожен склад боеприпасов украинских военных.