ВСУ создают новые оборонительные рубежи: новости СВО на вечер 18 декабря

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие заняты созданием оборонительных рубежей по хребту от Очеретино до Уманского, земляные работы также ведутся в направлении на Карловку, заявил военный корреспондент Александр Коц. Он предположил, что попытки украинских военных в настоящее время сопротивляться в районах Ласточкино и Орловки делаются с целью выиграть время.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 18 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

О чем отчиталось Минобороны РФ в свежей сводке

Минобороны России в свежей сводке сообщило, что в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью взяли под контроль город Авдеевку Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь территории составила 31,75 кв. км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 105 украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Военнослужащие армии России на Херсонском направлении заняли более выгодные позиции, потери Украины составили до 70 бойцов, а также БМП и три автомобиля.

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли порядка 140 военнослужащих, на Донецком — до 400 бойцов, два танка и три гаубицы. На Южно-Донецком направлении ВС России ликвидировали более 190 военнослужащих.

Фото: МО Украины

В США назвали последствия от сдачи Авдеевки для Киева

Сдача Авдеевки серьезно ударит по украинским силам, а вывод войск из населенного пункта может обойтись Киеву очень дорого, заявил старший научный сотрудник аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роб Ли. Вместе с тем он задался вопросом, каким будет качество следующей линии обороны ВСУ.

По словам эксперта, кроме прочих моментов, отход ВСУ из Авдеевки поднимает боевой дух россиян. Для Украины же, напротив, усиливается обеспокоенность по поводу сокращения военных поставок.

Американский бизнесмен Илон Маск убежден, что Россия продолжит получать преимущества, пока идет конфликт на Украине. Об этом он написал в комментарии к публикации предпринимателя Дэвида Сакса в социальной сети Twitter (X), что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке.

В Европе предложили передать Украине снаряды и «ненужные» системы ПВО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности предложила странам Европы передать Украине оружие и боеприпасы ко второй годовщине СВО. Кроме того, она также призвала поставить Киеву системы ПВО.

По ее словам, Дания уже передала Киеву «всю свою артиллерию». Однако, как подчеркнула Фредериксен, боеприпасы еще есть на складах в Европе.

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press Метте Фредериксен

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает возможными поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину. По его словам, Германия не сказала четкого нет, а это тоже является своего рода ответом. Глава ведомства добавил, что Украина продолжает верить в решение этой проблемы.

Запад потрясен выводом ВСУ из Авдеевки

Немецкий журналист и военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил о потрясении от вывода Вооруженных сил Украины из Авдеевки. По его словам, он шокирован сдачей Авдеевского коксохимического завода, который был самой укрепленной позицией в этом районе.

МИД Колумбии опубликовал заявление, в котором говорится, что присутствие ставших жертвами конфликта на Украине колумбийцев обусловлено их личными решениями, каких-либо двухсторонних договоров с Киевом по этому вопросу подписано не было. В ведомстве подчеркнули, что колумбийское руководство не поощряет отправку в ряды ВСУ и не содействует ей.

Минобороны РФ наградит участвовавших во взятии Авдеевки бойцов

Минобороны России занимается подготовкой персональных списков на награждение бойцов, принимавших участие в операции по взятию Авдеевки под контроль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что в эти списки войдут военнослужащие всех подразделений, включая военных летчиков.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины начали перебрасывать под Авдеевку американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, ВСУ спешно пытаются сформировать новую линию обороны в нескольких километрах от города. На границе они также устанавливают системы противовоздушной обороны.

Украина может получить F-16 летом

Американские истребители F-16 могут передать Украине в июне 2024 года, пишет Foreign Policy. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в июне военные самолеты уже будут у ВСУ, сославшись на график, подтвержденный другими европейскими чиновниками.

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