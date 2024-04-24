ВСУ сорвали ротацию своих же подразделений: новости СВО на вечер 24 апреля

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины одобрила законопроект о повышении численности Государственной пограничной службы, сообщил по итогам голосования депутат парламента Ярослав Железняк. По его словам, воинский состав будет увеличен на 15 тысяч военнослужащих. Всего проект поддержали 327 украинских депутатов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Харьков перестал вырабатывать электроэнергию из-за ракетных ударов

Харьков теперь не способен самостоятельно генерировать электричество, заявил мэр этого города Игорь Терехов. По его словам, такая ситуация связана с серьезным повреждением местной энергетической инфраструктуры.

Он помнил, что в результате ударов в Харькове не осталось рабочих трансформаторных подстанций и ТЭС. Энергоснабжение города обеспечивается за счет других регионов. При этом в харьковской энергосистеме по-прежнему сохраняется серьезный дефицит.

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что ВС России ударили по Харькову, в результате было повреждено общежитие ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Он также сообщил о попадании в здание, которое украинские военные использовали для ротации своих сил в поселке Боровая в Харьковской области. Этот населенный пункт расположен рядом с Изюмом.

Фото: t.me/dsns_telegram*

ВСУ стали чаще бить химическим снарядами по ЛНР

Вооруженные силы Украины увеличили частоту атак химическими боеприпасами на Сватовско-Кременском участке фронта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник использует фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли, обладающие нервно-паралитическим и раздражающим действием. Минобороны России данную информацию также не комментировало.​​​​​​

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что правительство Украины несет ответственность за гибель примерно 17 тысяч мирных жителей. По его словам, масштаб преступлений против человечности говорит о том, насколько пагубна идеология нацизма. По мнению Патрушева, она целенаправленно взращивалась на Украине странами Запада.

В Одессе «сильно трухнуло» воинскую часть ВСУ

Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по военной части ВСУ в Одессе. По его словам, на объекте прогремел сильный взрыв. По его словам, взрыв был такой силы, что в десяти километрах от эпицентра «трухнуло сильно дом». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Подпольщик также заявил, что в районе зданий аэродрома в Кременчуге Полтавской области Украины зафиксирован прилет. Согласно его информации, там находится тренажерное здание для вертолетчиков и казармы. По другим данным, удар пришелся на нефтеперерабатывающий завод. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

На Украине уничтожили цех по производству дронов

Российские силы поразили цех по производству беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также сообщается об уничтожении радиолокационной станции кругового обзора П-18 и хранилища топлива противника. Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

В ведомстве также заявили, что средства ПВО РФ нейтрализовали 299 украинских БПЛА, девять снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

ВСУ сорвали ротацию своих подразделений близ Авдеевки

Украинские военнослужащие сорвали ротацию подразделений ВСУ под Авдеевкой, отказавшись выполнять приказ о закреплении на позициях в Новобахмутовке, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, эти действия привели к тому, что целый отрезок фронта оказался под угрозой, поскольку часть украинской армии осталась без прикрытия.

Вооруженные силы Украины активно окапываются в районе Белогоровки, сообщил Марочко. По его словам, за последнее время подразделениям ВСУ удалось увеличить систему траншей практически вдвое. Он добавил, что были выявлены скрытые огневые точки, от которых также идет разветвленная система туннелей.

Две бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте за последние несколько недель, оба инцидента произошли во время ротации войск. Командир 47-й бригады Вооруженных сил Украины Николай Мельник заявил, что 115-я бригада ВСУ должна была сменить его подразделение во время ротации, но «что-то пошло не так», и часть военнослужащих сбежала.

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