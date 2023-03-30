ВСУ снабжают Артемовск по подземным ходам: новости СВО на утро 30 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные обстреляли село Черемошное Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, зафиксировано повреждение линий электроснабжения в нескольких населенных пунктах региона. Аварийные и оперативные службы оперативно выехали на место для устранения последствий и переподключения абонентов на резервные источники питания. По предварительным данным, пострадавших нет.

У России в ходе проведения спецоперации на Украине многократно увеличился расход боеприпасов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании во время посещения Казанского порохового завода. Он подчеркнул, что главной задачей российской промышленности является без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил РФ.

Шведские военные инструкторы тем временем стали отрабатывать проведение боевых действий с ВСУ в лесистой местности. В рамках маневров украинские военнослужащие изучают необходимые тактические знания для ведения боев. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что такие курсы идеально подходят для начинающих солдат, а также для тех, кто имеет минимальный военный опыт. В ведомстве также отметили, что благодаря этому обучению украинские военные становятся более готовыми к условиям обороны и наступления.

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Генеральный штаб ВСУ признал в своей вечерней сводке в соцсетях успех Вооруженных сил России в Артемовске. В ведомстве отметили, что российские силы продолжают штурм города.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что служащие ВС РФ продвигаются на Марьинском направлении в зоне проведения спецоперации. Он признался, что продвижение «не такое быстрое, как хотелось бы». Он также отметил улучшение позиций на Краснолиманском направлении. По его словам, российские военные успешно отражают попытки противника контратаковать под Угледаром.

Взятый в плен бойцами группы «Вагнер» украинский военнослужащий Андрей Кривозуб рассказал, что военные ВСУ сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. Он признался, что во время штурма их позиции солдаты запросили поддержку, так как заканчивались боеприпасы. По его словам, когда стало понятно, что поддержки не будет, бойцы приняли решение сдаться. Он добавил, что в плену ему оказали первую медицинскую помощь после ранения предплечья. Пленный военный также отметил, что с ним «обращаются хорошо, кормят, дают воду».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Также Кривозуб раскрыл, что украинские вооруженные силы доставляют подкрепление и боеприпасы в Артемовск через подземные туннели, которые простираются до Часова Яра. Он подчеркнул, что, поскольку все дороги к Артемовску находятся под артиллерийским обстрелом противника, украинская армия использует подземные коммуникации от Бахмута, по которым происходит транспортировка боеприпасов и личного состава для обороны города.

Тем временем лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что солдаты ВСУ обучаются на территории Франции, но к ответственности за это никого не привлекают. По сути это является вступлением Парижа в украинский конфликт, отметил экс-депутат Европарламента.

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) расплакался во время интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов). По словам бойца, ему очень страшно и он каждый день думает о десятках тысяч сослуживцев, которых не стало.