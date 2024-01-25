ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом. Почему это должно тревожить россиян?

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Место авиакатастрофы в Белгородской области

Сбитый Ил-76 в Белгородской области, список дронов ВСУ, гибель около 400 американцев в зоне проведение спецоперации, оборонительные линии ВС РФ и украинской армии — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО сегодня, 25 января. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Старше Эдды» объяснил, какой вывод должны сделать россияне после крушения Ил-76

«Необходимо постоянно держать в уме, что противник имеет возможности атаковать практически любой инфраструктурный объект на территории России, причем атаковать как с территории Украины (боевой радиус полета ударного БЛА — около 1000 километров), так и задействовать свою агентуру внутри нашей страны. Особенно опасным тут является то, что наш противник инициативен и не боится нестандартных решений, а также он избавлен от цепочки длинных докладов и согласований по огневому поражению. Удар по туапсинскому НПЗ или поражение Ил-76 — ярчайшее тому подтверждение. Я уже молчу о том, что внутри новых территорий ударные средства врага, которые замкнуты в разведывательно-ударный контур, могут в кратчайшее время как доразведать, так и нанести удар по тыловым колоннам и построениям (до сих пор бывает и такое, любовь к построениям и массовым заселениям на какую-нибудь базу / промышленный объект у нас, похоже, неистребима)», — написал автор канала.

«Старше Эдды» также обратил внимание на важность тыла в условиях боевых действий.

«Тыл в войне современного типа не является безопасным местом, более того, куда более спокойно себя можно чувствовать в паре километров от переднего края, находясь в хорошо замаскированной и разветвленной сети блиндажей, чем в 30 или даже 50 километрах от фронта, находясь, например, на полигоне», — добавил он.

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

«Военная хроника» рассказала о том, какие беспилотники использует Украина

«Американец H. I. Sutton, хорошо известный своими исследованиями в области военно-морских систем вооружений, собрал список актуальных дронов, которые использует Украина. По его данным, помимо китайских дронов Mugin-5, активно используются UJ-22/UJ-25/UJ-26, дешевые AQ 400 Scythe, а также еще два неустановленных типа дронов. Последние, судя по всему, либо находятся в процессе доработки, либо используются крайне ограниченно, поскольку обломки таких дронов были впервые обнаружены лишь в декабре прошлого года. Судя по этому списку, для ударов на дальности от 100 до 500 км ВСУ способны использовать семь разных типов дронов», — добавил источник.

«Рыбарь» рассказал о гибели американцев в зоне СВО

«Вчера бывший советник министра обороны США при администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор опубликовал в социальной сети пост, в котором заявил, что в ходе конфликта на Украине были убиты по меньшей мере 400 американцев. Макгрегор не объяснил, откуда взял такие данные, но предупредил, что и официальных цифр ждать не стоит — Вашингтон просто не станет их публиковать. Здесь необходимо отметить, что американские средства массовой информации, в том числе и те, что были замечены в продвижении провластной повестки, в целом не отрицают участие американских наемников в российско-украинском конфликте. Более того, та же The Washington Post героизирует их, выдвигая предположение, что их количество в рядах ВСУ исчисляется тысячами. Заявление же Макгрегора следует рассматривать как одно из проявлений межпартийной борьбы в преддверии президентских выборов. Оно призвано дискредитировать действующую администрацию, при которой американцы сотнями погибают на далёкой и ненужной им войне за финансовые интересы Джо Байдена и Ко», — написал «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

«Русский инженер» рассказал про оборонительные линии ВСУ и ВС РФ в зоне СВО

«Насчет оборонительных укреплений, которые сейчас строят ВСУ. С нашей стороны уже неоднократно читал шапкозакидательские заключения, мол, все разворуют и ничего не построят. Хотелось бы предостеречь от такого. Во-первых, пример 2014–2015 годов, когда под шумихой про разворовывание стены Яценюка были созданы укрепления, которые и до сих пор штурмуют наши войска под Авдеевкой. То есть опыт и знания, как делать, у врага имеется. Расходы на современную фортификацию не требуют каких-то запредельных денег, на высокоточные вооружения уходит, пожалуй, побольше. То есть по бюджету они вполне потянут. А эффективность нашей линии обороны подтверждает факт, что для преодоления полосы укреплений требуются огромные ресурсы и потери. И без особых гарантий. Поэтому стоит всерьез относиться к подобным угрозам и планировать действия исходя из того, что укрепления построены на совесть. Это лучше, чем считать их фанерными и потом тысячи парней положить, штурмуя их в лоб. Но военные и сами это знают, а вот в информационном пространстве это не все понимают. Между тем дезориентация населения, повышенные ожидания в случае даже просто затруднений приводят к зрадным настроениям и украинизации нашего общества. Поэтому да, разгром противника неизбежен, у него практически нет рабочего варианта для победы, но добиться этого будет непросто и не быстро. И настроиться надо именно на тяжелую трудную борьбу, а не расслаблять булки и сидеть ждать, что победа случится сама по себе», — отметил автор канала.

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