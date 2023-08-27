ВСУ могут начать новое контрнаступление: новости СВО на вечер 27 августа

Фото: МО Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины разочаровались в контрнаступлении, пишет норвежская газета Aftenposten. Согласно ее данным, из-за невыносимого трупного смрада на поле боя и тяжелой ситуации на отдельных участках фронта, многие украинские военнослужащие теряют рассудок и веру в победу. Фронтовой врач ВСУ задалась риторическим вопросом: «Кто заменит погибших и тех, кто вскоре погибнет на полях сражений?». Она добавила, что сильно сомневается в успехе украинской армии.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что Белый дом способствует уничтожению Украины, когда отправляет ей снаряды с обедненным ураном. Таким образом политик прокомментировал заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что урановые боеприпасы превращают Украину в «непригодную для жизни землю», и пообещал в случае своей победы прекратить «бесчеловечную политику» Вашингтона.

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин рассказал о взятии Вооруженными силами РФ под свой контроль двух опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, в ходе операции были ликвидированы 30 украинских военных. Российские военные отразили четыре контратаки при поддержке бронетехники. ВСУ потеряли три взвода, два танка, один минометный расчет и две боевые бронированные машины «Козак».

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения беспилотником «Ланцет» американской артсистемы M777 на Краснолиманском направлении. На кадрах видно, как украинские военнослужащие пытались замаскировать технику, однако артиллерийское орудие было уничтожено точным ударом барражирующего боеприпаса.

Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление весной 2024 года, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. К такому выводу он пришел после слов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который счел нынешнюю осень не самым благоприятным временем года для атаки украинской армии.

Фото: МО Украины

Газета New York Times пишет, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский усиливает оборону на востоке, игнорируя рекомендации НАТО. Последствиями решения военного является продвижение России на северо-востоке Украины, говорится в материале.

Издание The Drive сообщает, что украинские военные начали разбирать поставленные США кассетные боеприпасы, чтобы использовать суббоеприпасы в них в качестве снарядов для беспилотников. По его данным, недавно в соцсетях распространилось видео, на котором бойцы ВСУ разрезают кассетную бомбу, чтобы приспособить размещенные в ней снаряды меньшего калибра для сброса с небольших дронов.

Румыния планирует обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку. По его словам, пилоты смогут приступить к курсам, когда будут подписаны необходимые разрешения. В то же время политик отметил, что выделение помощи Украине имеет негативные последствия для бюджета страны.

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Сырский могут вступить в противоречия с украинским президентом Владимиром Зеленским и попытаются провести демарш. Возможно, они заявят, что не стоит проводить наступательную операцию в тот момент, когда существует риск утратить контроль над Купянском, отметил эксперт. По его словам, украинские военные сейчас несут большие потери, а их оборона недостаточно хороша.

ВС России ночью 27 августа нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому в Киевской области, сообщило Минобороны РФ. Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута. В Днепропетровской области был уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ. Хранилище снарядов поразили в районе населенного пункта Славгород, указали в МО РФ.

Зеленский пообещал «мощный сентябрь» для страны. По его словам, в первый осенний месяц Киев получит новые пакеты военной помощи, в число которых входят артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, а также средства для разминирования. Он подчеркнул, что о потребностях Украины осведомлены все ее союзники.

Читайте также:

ВСУ направили дроны на два региона России: новости СВО на утро 27 августа