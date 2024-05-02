ВСУ пытались атаковать пять российских регионов за ночь Минобороны: системы ПВО за ночь сбили 12 дронов ВСУ над пятью регионами России

Фото: МО Украины

В ночь на четверг, 2 мая, российские системы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины над пятью регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Больше всего дронов (пять) было ликвидировано над территорией Брянской области.

Еще три беспилотных летательных аппарата силы ВС РФ сбили над Краснодарским краем, два — в Ростовской области. По одному БПЛА ликвидировано над Курской и Белгородской областями.

Ранее 2 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. По его словам, мирные жители при атаке не пострадали.

В свою очередь губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что объекты энергетической инфраструктуры в регионе были повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ. По его информации, дроны пытались атаковать территории Глазуновского и Свердловского районов.