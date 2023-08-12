ВСУ пытались атаковать Крымский мост: почему пошел дым, что там сейчас

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост, Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские системы ПВО сбили две украинские ракеты, которые летели в сторону Крымского моста. Что сейчас там происходит и откуда пошел дым?

Что случилось 12 августа с Крымским мостом

Очевидцы примерно в 13:20 по московскому времени выложили кадры с дымом на Крымском мосту. По официальным данным, движение автотранспорта было закрыто.

Mash написал, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост. В небе слышна работа ПВО. Из-за угрозы повторной атаки движение временно остановлено в обе стороны. Источник отметил, что ПВО в районе Крымского моста сработала как минимум четыре раза — один из снарядов летел в пункт пропуска авто.

По данным Baza, дым вокруг Крымского моста — это специальная дымовая завеса. Сообщалось, что никаких повреждений мост не получил. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что российские системы ПВО сбили две украинские ракеты.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он.

SHOT пишет, что сейчас дым у Крымского моста рассеялся, на месте все спокойно. Движение откроют в ближайшее время.

«ВСУ попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», — заявили в Минобороны.

Что сегодня ночью происходило на Крымском мосту

Сегодня ночью, 12 августа, на Крымском мосту в очередной раз перекрыли движение автомобильного транспорта. Находящихся на мосту граждан призвали сохранять спокойствие. Причины этого неизвестны.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в сообщении.

Какие инциденты с Крымским мостом были в августе

Вечером 7 августа на Крымском мосту было перекрыто движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Однако информация об опасности найденного предмета не подтвердилась. Движение было восстановлено примерно через час.

Вечером 6 августа на Крымском мосту со стороны Краснодарского края образовалась огромная пробка из 411 автомобилей. Время в пути в сторону Крыма составляло не менее двух часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

Военный корреспондент Александр Коц 5 августа заявил, что, помимо удара по танкеру надводными беспилотниками в Керченском проливе, украинская армия хотела атаковать дронами Крымский мост. По его информации, этого удалось избежать благодаря установленным недавно боновым заграждениям. Минобороны России случившееся не комментировало.

«Проскакивает информация, что еще один морской дрон был нацелен на Крымский мост, но не прошел только что установленные боновые заграждения», — написал Коц.

Какие повреждения Крымский мост получал в результате атак ВСУ

Крымский мост дважды получал повреждения в результате атак. Первый раз это случилось 8 октября 2022 года. Тогда сдетонировало взрывное устройство в грузовом автомобиле. В результате ЧП вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава. При этом частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Вторая атака случилась 17 июля 2023 года. ВСУ примерно в 03:00 атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате этого была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.

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