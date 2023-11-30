ВСУ провалили атаку на Вербовое: новости СВО на вечер 30 ноября Российская армия отразила атаки штурмовых отрядов ВСУ в районе Вербового

Фото: МО РФ

Российские войска успешно отразили три попытки штурма со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник попытался атаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта Вербовое, однако ему не удалось выполнить поставленную задачу.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 30 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия несет тяжелые потери на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил России нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районе населенного пункта Андреевка (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, также были отражены две попытки штурма со стороны 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. За последние сутки армия Украины потеряла до 270 человек, три пикапа и две боевые бронированные машины на данном направлении.

Украинские вооруженные силы также понесли значительные потери на Краснолиманском направлении. Командование ВСУ направило в бой штурмовую группу 60-й механизированной бригады, задачей которой стало нанесение удара по позициям ВС РФ в районе населенного пункта Ямполовка. Однако попытка штурма обернулась провалом. Потери противника на данном направлении составили до 250 человек убитыми и ранеными, две бронированные машины, а также четыре автомобиля.

На Купянском направлении провалились попытки штурма российских позиций, организованные командирами 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ. Противнику было нанесено поражение в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери украинской армии составили до 45 человек убитыми и ранеными, также было уничтожено два автомобиля.

Фото: МО Украины

На Южно-Донецком направлении украинские войска лишились танка, двух бронированных машин, а также одного автомобиля. Потери противника в личном составе оцениваются в 100 человек. На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 30 человек, а также три автомобиля, на Херсонском направлении — до 55 человек и два автомобиля.

Российская авиация уничтожает украинские радиолокаторы

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России уничтожила две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей в районах населенных пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также были нанесены удары по тыловому командному пункту 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательному пункту артиллеристов 31-й механизированной бригады.

В то же время российские системы ПВО успешно уничтожили девять украинских беспилотников. Дроны были замечены в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР. Всего с момента начала специальной военной операции на Украине было уничтожено 544 самолета противника, 255 вертолетов, а также 9310 беспилотников и 442 зенитных ракетных комплекса.

Украинская армия теряет позиции под Авдеевкой

Российские войска продолжают продвигаться к Авдеевке. По данным Telegram-канала WarGonzo, бои происходят на юго-восточных окраинах города, где расположена промышленная зона. По мнению военкоров, в настоящее время ключевой задачей подразделений ВС РФ является подавление активности украинской армии в районе терриконов.

В свою очередь военный эксперт Борис Рожин отметил, что армия Украины не пытается отбить потерянную промзону. Противник предпринимает попытки контратаковать в районах населенных пунктов Степовое и Северное, однако это не помешало российским войскам стабилизировать ситуацию.

Источники Telegram-канала «НгП раZVедка» же утверждают, что армии России удалось добиться значительных успехов и на Южном направлении. Украинская армия пытается остановить продвижение, используя FPV-дроны. При этом беспилотники запускаются в небо даже в ночное время суток, так как они стали основными огневыми средствами ВСУ в условиях снарядного голода.

Фото: МО Украины

Перспективы вступления Украины в НАТО взволновали Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в перспективах вступления республики в НАТО. По его словам, он не может точно сказать, станет ли страна частью Североатлантического альянса или нет. Зеленский подчеркнул, что до получения ответа от блока Украине необходимо приложить дополнительные усилия для укрепления национальной безопасности.

Несмотря на то, что Украина не является полноценным членом НАТО, Альянс подписывает с ней соглашения о сотрудничестве. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает его как провокацию. Он подчеркнул, что военный блок и дальше будет взаимодействовать с Киевом.

Украинского морпеха приговорили к пожизненному сроку за военные преступления

Верховный суд ДНР приговорил морского пехотинца ВСУ Ивана Тарана к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя. По данным Генпрокуратуры России, в период с марта по апрель 2022 года украинский военнослужащий расстрелял семь человек. Его отправят в колонию особого режима.

Отмечается, что Таран совершил преступление по приказу своего командира Александра Свинарчука. Он также был приговорен к пожизненному лишению свободы за приказ расстрелять 37 человек.

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