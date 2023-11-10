ВСУ провалили атаку на Старомайорское: новости СВО к вечеру 10 ноября Российские военные отразили атаку ВСУ на позиции под Старомайорским

Фото: МО РФ

Российские военные пресекли атаку Вооруженных сил Украины на позиции, расположенные в районе села Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, планы украинского командования были сорваны при поддержке артиллеристов. Кроме того, противнику не удалось провести ротацию в районе Новодаровки.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 10 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия нанесла поражение украинскому спецназу

На Краснолиманском направлении российские военные нанесли поражение подразделениям 1-й бригады специального назначения ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, позиции противника находились на территории Серебрянского лесничества. В результате боев на данном участке украинская армия понесла потери в количестве 160 человек. Также были уничтожены три танка и две американские гаубицы М777.

Военнослужащие Вооруженных сил России отразили по меньшей мере три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, командование ВСУ отправило в бой подразделения 30-й и 67-й механизированных бригад, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. В результате неудачных атак противник потерял до 25 человек убитыми и ранеными, три БМП, три автомобиля, а также две беспилотника.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины. В результате удара потери понесли подразделения 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад. Украинские войска лишились 330 военнослужащих, двух танков, трех боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Также были уничтожены гаубицы М777.

ВСУ потеряли свыше тысячи военных на Донецком направлении за неделю

Министерство обороны России подвело итоги прошедшей недели, опубликовав данные о потерях Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, на Донецком направлении противник потерял более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три танка. На Краснолиманском направлении потери ВСУ превысили 725 человек.

Российские системы ПВО сбили или перехватили 32 снаряда американской РСЗО HIMARS, 12 ракет Storm Shadow и две ракеты «Нептун».

Украине предрекли потерю Авдеевки

Авдеевка, превращенная украинской армией в укрепрайон, в скором времени будет взята под контроль Вооруженными силами России, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, правительство Украины пытается придать оптимизм войскам, обороняющим город, однако это не приносит нужного результата.

Журналист также отметил успехи российской армии на Бахмутском участке. По его словам, населенный пункт Клещеевка находится в зоне предполья ВС РФ. Украинские войска пытаются прорваться в сторону Вербового в Запорожской области, однако несут большие потери.

Фото: РИА Новости

Украинские СМИ пытаются замаскировать провал контрнаступления под успех

Украинский телеканал «1+1» выпустил сюжет, в котором говорится о том, что контрнаступления ВСУ не было. По словам журналистов, в действительности украинское командование намеренно обманывало общественность и проводило «психологическую атаку» на Россию, чтобы войска могли подготовиться к «настоящему контрнаступлению».

Авторы сюжета считают решение командования ВСУ образцовым и отмечают, что оно попадет в учебники. При этом телеканал не приводит данных о потерях, которые понесли украинские войска за последние месяцы.

Российские вооруженные силы сорвали план контрнаступления украинской армии, перебросив войска в Херсонскую область, сообщил член штурмового подразделения ВСУ. По его словам, командование ВС РФ знало о намерениях Украины, что вынудило украинских офицеров в спешном порядке менять планы наступления.

Российские снайперы получили новые винтовки Raptor

Снайперы Вооруженных сил России получили партию винтовок Raptor, заявил производитель оружия BespokeGun. По словам гендиректора компании Ярослава Табальского, винтовка калибра .338 Lapua Magnum собирается под индивидуальные требования каждого стрелка. Она отличается повышенной точностью и дальностью стрельбы.

Винтовка Raptor прошла испытания в зоне специальной военной операции. За время ее использования солдаты ВС РФ оставили положительные отзывы. В первую партию винтовок будут входить комплекты, в которых содержатся прицельные приборы и необходимые для выполнения задач аксессуары.

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