Бои под Донецком вымотали ВСУ: новости СВО на утро 27 июня

Фото: Иван Родионов/ РИА Новости

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» из состава «Южной» группировки войск уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, расположенный в высотной башне на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Для этого использовалась тактика частых смен огневых позиций. Военнослужащий с позывным Платон уточнил, что противник устал и «ему тяжело», поэтому он заметно уступает ВС РФ, передает РИА Новости.

Артиллерист заметил, что обстановка сложилась стабильно-напряженна, однако оживление со стороны ВСУ наблюдается только в случае подвоза боекомплекта на позиции, подчеркнул он.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 26 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ПВО сбила беспилотник над Тверской областью

Беспилотный летательный аппарат уничтожили в Конаковском муниципальном округе, передает пресс-служба правительства Тверской области. По обнародованной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

На место падения обломков аппарата оперативно выехали специалисты экстренных служб, которые ликвидировали последствия атаки. Губернатор региона Игорь Руденя лично взялся контролировать ситуацию, уточнили местные власти. Через час появилась информация, что средства противовоздушной обороны сбили еще один дрон над областью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали два села в Белгородской области

ВСУ с помощью дронов атаковали села Муром и Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, во время обстрела Новой Таволжанки пострадал мужчина, он получил осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. Его госпитализировали.

Село Муром было атаковано с помощью трех дронов. Один взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками был посечен фасад. Второй повредил инфраструктурный объект связи. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением, в результате чего в доме выбило окна, посекло фасад и линию электропередачи, отметил губернатор.

Какие города под угрозой атаки ВСУ после Севастополя

После атаки на Севастополь ВСУ могут начать бомбить Краснодар и Ростов-на-Дону, рассказал в беседе с «Радио 1» военный эксперт полковник в отставке Сергей Гончаров. По его словам, также могут ударить по Запорожской АЭС, потому что для противника «это проблема номер один», которую они «хотят довести до коллапса».

Гончаров отметил, что украинцы получили серьезное оружие — американские ракеты ATACMS. Поэтому Севастополь будет не единственным регионом, который подвергнется атакам, добавил эксперт.

Фото: МО Украины

Российские военные сорвали попытки ротации ВСУ в пяти районах

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» сорвали попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, также российские военные улучшили свое положение по переднему краю.

Он отметил, что огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты в районах Водяново, Урожайного, Нескучного и Луговского. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам скопления живой силы и техники противника.

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