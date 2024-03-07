ВСУ применяют тактику войск СССР в Афганистане. Что будет дальше на СВО?

Фото: МО Украины

Текущая тактика ВСУ в зоне спецоперации, мобилизационный резерв Украины, возмущение солдат ВС РФ из-за приезжающих артистов, бомбардировка Часова Яра — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО сегодня, 7 марта 2024 года. Подробнее — в обзоре NEWS.ru. Новости СМИ2

Александр Сладков объяснил, какую тактику сейчас используют ВСУ

«ВСУ так и не выбрали окончательно свою твердую позицию между советской и натовской военными школами. Советскую игнорируют, натовский формат по качеству обеспечения недосягаем. Ни один украинский батальон не снабжается так, как средний натовский. Хотя вся разведка, космос, аналитика, боевой интеллект НАТО работают на ВСУ. Не справляются. Второе. Украина, определяя план боевых действий на 2024 год, так и не смогла выбрать между контрнаступлением и обороной. Создается впечатление, что ни Запад, ни сами украинские генералы (тот же отказавшийся предоставить такой план уволенный Залужный) — никто не верит в позитив и даже в стагнацию боевой обстановки для Украины. Третье. Удивительно — генералы ВСУ, управляя боевыми частями, применяют архаичную схему ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Там все временщики, приезжающие командовать временно, в командировку. У нас же воюют реальные объединения, соединения и воинские части. Руководят боевыми действиями их штатные командующие и командиры. Так было и в первую Чечню — оба варианта были неудачными», — отметил военкор.

Фото: МО Украины

В-четвертых, обращает внимание Сладков, боевая мощь ВСУ снижается, но остается на достаточном для сопротивления ВС РФ уровне.

«Наша мощь растет и, вероятнее всего, даже на фоне такого активного роста сделает заметный рывок в этом и следующем году. Сырский вводит в бой имеющиеся резервы, и это не имеет позитивных для Украины последствий. У нас нет явного направления главного удара. Мы нажимаем по всему фронту, там, где мягко, — протыкаем. И это верная форма оперативных действий. Время работает на Украину. В Киеве ждут либо денег, либо „найденных где-то в закромах боеприпасов“, либо участия армий НАТО в войне против России. Да, нам бы использовать момент сниженного потенциала ВСУ. Но идти вперед, несмотря ни на что? Лично я против. Говорят, фронтовики не всегда жаловали песню ветерана войны Окуджавы „Десятый наш десантный батальон“ за слова „А нам нужна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим“. Когда на фронте говорили „взять любой ценой“ — значит, потери будут неимоверные. Поэтому в те года больше любили бандитскую песню „Гоп со смыком“, в которой запоры „не ломают, а вскрывают“. И мы не ломаем нынче, а, как, если хотите, медвежатники, вскрываем оборону. И проходим куда нам надо», — добавил журналист.

Юрий Котенок рассказал, что бойцы ВС РФ думают о приезжающих в зону СВО артистах

«Военнослужащие ВС РФ негодуют, что в зону СВО привозят „отмываться“ провинившихся российских артистов. Данный факт очень возмущает российских военных. Один из них, мобилизованный из Свердловской области Владимир Шипко с позывным Продюсер, написал песню „Зачем“. В ней он рассказал, что, пока российские бойцы воюют, некоторые российские артисты занимаются развратом и пропагандой нетрадиционных ценностей. На днях спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что не видит необходимости направлять в Донбасс „опорочивших себя“ деятелей культуры для исправления и покаяния, поскольку с их стороны это будет неискренне», — написал военкор.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Два майора» рассказали о мобилизационном резерве Украины

«Проведенное украинскими специалистами исследование показало, что на Украине осталось без малого 5 млн „дееспособных“ мужчин (в кавычках, потому как дееспособность на Украине — понятие относительное), которых могут мобилизовать в ближайшее время. При этом спецы абсолютно откровенно заключают, что остальные либо уже служат, либо забронированы, либо бежали из страны. Другие представленные категории, по нашему мнению, также носят условный характер, так как из них нет ни одной категории, их которых не осуществляется отбор под мясорубку. Всего же за мобрезервом правительство числит порядка 10,5 млн своих граждан. Практически из ежедневных сводок ГПСУ становится понятно, что большинство мужиков из всех перечисленных категорий, способных мало-мальски аналитически мыслить, предпринимают действия к выезду за пределы действия киевского режима», — отметили авторы канала.

«Военная хроника» рассказала, что сейчас происходит у Часова Яра

«ВКС РФ изменили тактику бомбардировок в районе Часова Яра. Смену характера боевых действий заметили польские военные специалисты. Они недоумевают, почему глубина нанесения авиаударов со стороны ВКС внезапно увеличилась как количественно, так и качественно. К таким выводам поляки пришли после изучения характера боевых действий в Часовом Яре, куда российская армия пробивается с двух сторон — с юго-востока в районе Красного (Ивановского) и с северо-востока в районе Богдановки. Основные выводы: в Часов Яр ВКС РФ перенесли сирийскую тактику поочередного уничтожения целей; для сбережения техники и людей опорники ВСУ и сеть позиций (включая лесополки) авиация активно „пропалывает“ кассетными боеприпасами РБК-500У. Таким образом поражается все, что вкопано в землю на 30–50 см, пробиваются блиндажи и укрытия; такая бомбовая кассета несет на борту 352 противотанковых кумулятивных суббоеприпаса ПТАБ-1М. Такой заряд может пробить около 200 мм броневой стали или около 0,5 м железобетона. Каждая бомба несет 268 таких зарядов; после этого идет „снос“ позиций в высотных зданиях и любых объектах, построенных из бетона; российские дроны „Орлан“ и Supercam, судя по всему, получили новую оптику и камеры, а также защищенное от средств РЭБ ВСУ бортовое оборудование, которое позволяет вести непрерывное наблюдение без особого риска», — подчеркнул источник.

Фото: РИА Новости

По информации «Военной хроники», благодаря авиации обстановка в Часовом Яре для ВСУ ухудшается значительно быстрее, чем это происходило в ходе наступления украинской армии в 2023 году на Запорожском направлении.

«Поляки отмечают, что дефицита в этих боеприпасах ВКС не испытывают и применяют их с высокой точностью, что косвенно подтверждает применение на таких кассетах универсальных модулей планирования и коррекции», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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