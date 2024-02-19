Стало известно, чем ВСУ заминировали Авдеевку Командир Усман: ВСУ минировали Авдеевку советскими и натовскими вооружениями

Фото: Министерство обороны России

Оставляя Авдеевку, Вооруженные силы Украины организовали плотное минирование города, сообщил представителям Минобороны РФ командир инженерного взвода с позывным Усман. По его словам, использовалось вооружение как советского, так и натовского производства. Сейчас саперы обследуют уцелевшие дома, придомовые территории и объекты городской инфраструктуры.

Военнослужащий объяснил, что плотное минирование — это смешанные типы минных заграждений, в том числе мины-ловушки. Командир подчеркнул, что противник сильно ухищрялся. Зная это, российские саперы работают очень аккуратно и не спеша, добавил он.

После зачистки всех районов будет еще полное разминирование — гуманитарное разминирование. Работы предстоит еще много, — уточнил военнослужащий.

Минобороны России также проинформировало о разминировании моста в Авдеевке, которое осуществили саперы группировки войск «Центр». Они обезвредили мины и заряд тротила с дистанционным взрывателем. На месте накладными зарядами было уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее стало известно, что за сутки в Авдеевке российские инженерные войска очистили 27 км дорог, уничтожив более 200 взрывоопасных объектов.