ВСУ столкнулись с угрозой окружения в ДНР: новости СВО на вечер 1 мая

Фото: МО РФ

Прорыв российских войск у Очеретино грозит Вооруженным силам Украины тотальным окружением в Донецкой Народной Республике, пишет издание «Страна.ua». По его данным, у ВС России есть шанс зайти в тыл украинской армии за линии укреплений и через них взять противника в котел.

Ситуация для ВСУ осложняется тем, что за пределами Очеретино у них нет ни укреплений, ни минных полей. Авторы допускают, что украинская армия начнет масштабное отступление на новые оборонительные линии.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 1 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какова сейчас обстановка под Часовым Яром

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что российские военные совершили прорыв под Часовым Яром в сторону канала Северский Донец — Донбасс. Канал пишет, что армия РФ может начать штурмовать город с южной стороны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что в Часове Яре идет планомерное уничтожение противника. Он пояснил, что бойцы ВС России не спешат брать город под контроль, поскольку украинское командование «включило мясорубку» для своих солдат.

Фото: МО Украины

Под Николаевом уничтожили ангар с техникой ВСУ

ВС России уничтожили ангар с военной техникой Вооруженных сил Украины, рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его словам, склад находился в селе Дмитровка Николаевской области. Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает о взрыве в Харькове, в городе звучали сирены воздушной тревоги. По данным канала, по объекту в городе был нанесен удар, предположительно, авиационной бомбой. На месте взрыва к небу поднимаются клубы дыма. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих в населенных пунктах Луговское в Запорожье и Старомайорское в ДНР, сообщает Минобороны РФ. Бойцы группировок «Запад» и «Центр» за сутки ликвидировали порядка 440 военнослужащих Украины. Бои проходили в районах сел Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Днепр» до 20 военнослужащих и американскую гаубицу М777. Силы ПВО за минувшие сутки сбили 29 беспилотников, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО «Ураган».

Фото: МО РФ

Су-34 накрыли опорник ВСУ бомбами ОФАБ-250

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250 по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. Атака произошла в зоне ответственности группировки войск «Восток», уточнили в ведомстве.

Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что первые истребители F-16 ВСУ получат после Пасхи. Он отметил, что ВС не несут ответственности за поставки напрямую, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства.

Евлаш также заявил о готовности Киева получать даже неисправные F-16. По его словам, такие самолеты могут быть донорами комплектующих. Он добавил, что одного неисправного истребителя может быть достаточно для ремонта пяти машин.

ВСУ предрекли стратегическое отступление

Тактическое отступление украинских войск под Авдеевкой, о котором говорил главнокомандующий армией Александр Сырский, скоро может стать стратегическим, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он обратил внимание, что сам факт обсуждения тактических отходов свидетельствует об ужасном положении ВСУ.

Отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч убежден, что недавнее решение США о предоставлении помощи Украине на $61 млрд, с которым Вашингтон не мог определиться еще с конца 2023 года, не окажет существенного влияния на ход украинского конфликта. Он подчеркнул, что новый пакет расширит возможности украинской армии, однако главная проблема ВСУ заключается в дефиците кадров.

Фото: МО РФ

Что известно о ситуации близ Очеретино

Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону населенного пункта Архангельское, которое расположено к северу от Очеретино в ДНР, написал в соцсетях военный аналитик Bild Юлиан Репке. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

По его данным, ВС России движутся к цели с двух направлений — от Очеретино и Керамика. Эти села, уточнил эксперт, находятся под полным контролем российской стороны. По его словам, армия РФ продвигается со скоростью около 2 км в неделю.

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