ВСУ потеряли три самолета за сутки: новости СВО на вечер 28 декабря Российские летчики и системы ПВО сбили три самолета ВСУ за сутки

Фото: МО РФ

Российские истребители сбили украинский Су-25 в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По словам военных, самолет был замечен в небе над Краматорском в ДНР. Еще два украинских воздушных судна были сбиты российскими системами противовоздушной обороны. Они были обнаружены в небе над Новогригоровкой в Запорожской области и над Токаревкой в Херсонской области.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 28 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 230 солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы России поразили позиции украинской армии в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в ходе боев на Донецком направлении противник потерял до 230 военнослужащих. Также были уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов и польская самоходная артиллерийская установка Krab.

Кроме того, украинская армия понесла тяжелые потери на Краснолиманском направлении. В Минобороны РФ утверждают, что за последние сутки противник предпринял три попытки контратаки, однако ни одна из них не увенчалась успехом. В ходе боев армия Украины потеряла до 210 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены один танк, четыре боевые машины пехоты, три автомобиля ВСУ, а также американская установка M109 Paladin.

На Южно-Донецком направлении украинские подразделения лишились нескольких образцов иностранных вооружений. В частности, российская армия уничтожила американскую гаубицу М198 и британскую FH-70. Потери противника оцениваются в 115 человек.

Подразделения «Западной» группировки российских войск отразили шесть атак противника на Купянском направлении. В результате ВСУ потеряли 55 солдат, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Запорожском направлении потери противника составили 80 человек. Были уничтожены один танк и три бронированные машины украинских войск. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийские подразделения ВСУ. Российские бойцы уничтожили гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении были ликвидированы 60 солдат противника. ВС РФ уничтожили четыре автомобиля, а также артиллерийские установки ВСУ, в том числе американскую M109 Paladin, отметили в Минобороны.

Российская авиация оставила ВСУ без топлива

Экипажи ВКС России выполнили ряд задач по поражению военных объектов Украины. По данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация и беспилотные летательные аппараты нанесли удары по складам топлива, предназначавшегося для техники ВСУ. Кроме того, были поражены позиции украинских подразделений в 198 районах. Системы противовоздушной обороны перехватили семь ракет, выпущенных из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Всего с момента начала специальной военной операции было уничтожено 563 самолета противника, 262 вертолета, а также свыше 10,1 тысячи беспилотников ВСУ. Также были поражены 442 зенитных ракетных комплекса и 14,3 тысячи танков, отметили в Минобороны.

Фото: МО РФ

Батальон имени Богдана Хмельницкого принял первый бой с ВСУ

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнослужащих, принял первый бой в зоне проведения специальной военной операции, заявил член подразделения Кирилл Спасский. По его словам, сразу после боестолкновения украинская армия запустила дроны и обстреляла позиции батальона из миномета.

Спасский подчеркнул, что бойцы батальона Хмельницкого достойно приняли первый бой. Он получил ранение в ходе столкновения с противником. Тем не менее Спасский вернулся к товарищам после того, как оказал себе первую помощь. До вступления в батальон он служил в пограничной службе Украины.

В Госдуме оценили вероятность мобилизации граждан в 2024 году

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что необходимость в мобилизации граждан в 2024 году отсутствует, так как российской армии хватает сил для выполнения всех поставленных задач. По его словам, граждане самостоятельно приходят в военные комиссариаты и подписывают контракт с Министерством обороны РФ.

Журавлев также отметил, что текущие темпы набора рекрутов полностью устраивают государство. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день около 640 тысяч человек служат в армии по контракту. Более 40 тысяч приняли участие в СВО в составе отрядов БАРС (боевой армейский резерв страны).

Российская армия будет контролировать большие территории

Вооруженные силы России готовятся контролировать большие территории, взятые в ходе специальной военной операции, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, именно по этой причине добровольцев набирают в состав Росгвардии. Предполагается, что их задействуют в мероприятиях, направленных на борьбу с украинскими диверсантами.

Сладков также отметил, что российская армия отказывается идти вперед единым фронтом. Она методично «откусывает» новые территории, в частности Угледар и Харьков.

Фото: МО РФ

Украине грозит потеря контроля над участками фронта после взятия ВС РФ Марьинки

После взятия Марьинки подразделениями российской армии Украина может лишиться контроля над другими участками фронта, заявили аналитики Newsweek. По их словам, армия России, возможно, вынудит солдат ВСУ отступить из соседних населенных пунктов, что приведет к дестабилизации позиции Киева. Кроме того, потеря Марьинки может подорвать моральный дух солдат и мирного населения страны, отмечает издание.

Вооруженные силы России взяли Марьинку под контроль 25 декабря. Министерство обороны РФ наградило 45 военнослужащих государственными орденами и медалями за участие в боях за город.

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