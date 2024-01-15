ВСУ потеряли самого опытного летчика: новости СВО на вечер 15 января На Украине скончался самый опытный летчик ВСУ Павлович

Фото: МО Украины

Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб при загадочных обстоятельствах, сообщают украинские СМИ. Согласно официальной версии, офицер скончался от сердечного приступа, однако эксперты подвергают ее сомнению. Их внимание привлек тот факт, что Павловича хоронили в закрытом гробу. Предполагается, что он мог погибнуть в результате обстрела аэродрома ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 15 января, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска поразили склад с боеприпасами для артиллеристов ВСУ

Подразделения Южной группировки российских войск нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, он был расположен в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики. За последние сутки также были нанесены удары по позициям противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Раздоловки и Веселого. Всего противник потерял около 200 солдат убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, один бронетранспортер, а также тринадцать автомобилей.

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины потеряли по меньшей мере 160 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, а также одну самоходную артиллерийскую установку «Акация». Отмечается, что командование ВСУ предприняло попытку взять российские укрепления. Задача была поставлена бойцам 3-й механизированной бригады ВСУ, однако им не удалось добиться результата. Штурмовая атака была успешно отбита.

На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. В результате ударов противник потерял свыше 140 человек, две бронемашины, артустановку «Гвоздика» и четыре автомобиля.

Фото: МО Украины

Бои также продолжались на Херсонском и Запорожском направлениях. По данным российского оборонного ведомства, на Херсонском направлении противник потерял до 40 человек, восемь автомобилей и одну САУ «Гвоздика», а на Запорожском — до 20 человек, две бронемашины, три автомобиля и гаубицу Д-30.

Армия России поразила почти 110 позиций украинских артиллеристов

Вооруженные силы России поразили 109-й артиллерийских подразделений армии Украины на огневых позициях, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки был нанесен удар по базе горючего, предназначавшегося для украинской военной техники.

В свою очередь средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили по меньшей мере 25 украинских беспилотников в зоне проведения СВО. В частности, были сбиты дроны, замеченные у населенных пунктов Спорное (ДНР), Кременная (ЛНР) и Пшеничное (Запорожская область). Кроме того, были сбиты три украинские тактические ракеты «Точка-У».

Всего с момента начала специальной военной операции было уничтожено 567 самолетов ВВС Украины, 265 вертолетов, а также свыше 10,6 тысячи беспилотников. Кроме того, поражено 450 зенитно-ракетных установок, свыше 1,2 тысячи боевых машин реактивной системы залпового огня и более 7,7 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов.

Фото: МО РФ

Украинцы опасаются наступления армии России на Чернигов и Сумы

Вооруженные силы Украины активно возводят укрепления на севере страны, в частности на территории Черниговской и Сумской областей, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Отмечается, что украинские войска также укрепляют границу с Россией в Харьковской области. По мнению авторов канала, в Киеве опасаются, что российская армия перейдет в наступление на данные регионы.

«Свидетелей Иеговы» заподозрили в финансировании ВСУ

Сотрудники ФСБ России осмотрели один из объектов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и обнаружили документы, говорящие о ее причастности к финансированию ВСУ. Кроме того, в ходе мероприятий были изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы.

Отмечается, что объект «Свидетелей Иеговы» был обнаружен в результате совместных мероприятий, проведенных управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике, органами военной контрразведки, а также Росгвардией. В настоящее время следственные органы устанавливают личности причастных к спонсированию ВСУ и других украинских вооруженных формирований.

Власти Белгорода устанавливают бетонные конструкции для защиты горожан от ВСУ

Правительство Белгородской области и администрация Белгорода установили 22 остановки, укрепленные бетонными конструкциями, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, власти также обложили мешками с песком еще 21 павильон. Они предназначены для защиты горожан от обстрелов со стороны ВСУ.

В дальнейшем власти региона намерены установить железобетонные конструкции на территории Белгорода, также используемые Министерством обороны РФ для защиты личного состава. Кроме того, к концу недели планируется принять решения, касающиеся обучения школьников и студентов.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

ООН запросила свыше $4 млрд на закупку гуманитарной помощи для Украины

Организация объединенных наций запросила у доноров $4,2 млрд, которые будут направлены на гуманитарную помощь пострадавшим на Украине, украинским беженцам, а также принимающим их общинам. Согласно статистическим данным организации, на сегодняшний день в поддержке нуждаются около 10,8 млн человек.

Отмечается, что вопросами гуманитарных потребностей Украины занимается Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Для выполнения задач ему понадобится около $3,1 млрд. Оставшуюся сумму планируется потратить для оказания помощи беженцам.