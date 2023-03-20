Взяли за горло ВСУ в Авдеевке: новости СВО на вечер 20 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ в свежей сводке 20 марта сообщило о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ составили до 490 военнослужащих. Огнем российской авиации и ударами артиллерии уничтожены четыре украинских танка, пять БМП, гаубицы Д-30, «Гвоздика», две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», семь дронов, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артустановка «Паладин» производства США, а также шесть бронированных машин и 16 автомобилей. В Харьковской области в районе Колесниковки сбит украинский Ми-8.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что российские войска близки к перекрытию последнего железнодорожного узла снабжения ВСУ в Авдеевке. По словам эксперта, Киев при этом подтягивает в этот район танки, намереваясь провести операцию по деблокированию.

Также ВСУ наращивают группировку войск на Донецком направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, увеличение численности украинских войск отмечается в районе Славянска, Краматорска и Дружковки, а в ночное время увеличилось количество колонн техники, проходящей через эти села в направлении Артемовска.

ВСУ обстреляли из минометов приграничное село Курковичи в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал. В результате обстрела повреждения получили два домовладения и было нарушено электроснабжение.

Фото: Соцсети

В Белгородской области обнаружили беспилотник, запутавшийся в проводах ЛЭП, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, жители села Нечаевка нашли дрон в пяти километрах от границы с Украиной. Предположительно, БПЛА управлялся операторами-иностранцами.

Беспилотник, упавший 19 марта под Тулой, по данным Telegram-канала SHOT, был начинен взрывчаткой. По информации канала, дрон неизвестной принадлежности и без опознавательных знаков, обнаруженный 19 марта в поле вдали от домов между населенными пунктами Петровское и Маловель, мог нести около двух килограммов кумулятивных боеприпасов.

Кроме того, в Симферополе попытались подорвать газопровод, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, кто-то проник за забор и заложил взрывчатку мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. На газовом узле произошел взрыв, повредило трубу, но насквозь ничего не пробило, газоснабжение не прекращалось.

Экс-глава украинского правительства Николай Азаров высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отправляет солдат ВСУ в «мясорубку» в Артемовск из страха падения боевого духа армии. Бывший премьер предположил, что украинцы готовы «терпеть все невзгоды» ради обещаний Киева о «великой победе», которая, как они полагают, наступит «уже в этом году».

Российские десантники отразили атаку подводных украинских диверсантов на берег Каховского водохранилища с помощью специального оружия. Командир подразделения пояснил, что это спецоружие применяется бойцами ВДВ для ликвидации украинских военных аквалангистов.