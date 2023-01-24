RT: ВСУ потеряли 200 человек после неудачной контратаки под Угледаром

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины потеряли 200 военнослужащих в попытке контратаковать позиции бойцов российской армии под Угледаром, передает телеканал RT со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что отряды ВСУ дважды пытались контратаковать — 22 и 23 января — однако были обнаружены с помощью БЛПА, и попали под шквал артиллерийского огня. Также были уничтожены американские гаубицы М777. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

После второй попытки провести разведку боем на легких БТР М113 и небронированных пикапах украинские подразделения приняли решение отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта, — говорится в сообщении.

В районе населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка военнослужащие украинской армии были обнаружены с помощью беспилотника «Орлан-30». После этого по скоплению ВСУ был нанесен удар из орудия «Гиацинт-Б», а также самоходных установок «Гвоздика» и «Акация».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. По его словам, Вооруженные силы РФ добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмуют Артемовск.