ВС России взяли небо под полный контроль: новости СВО на вечер 12 января Минобороны России: армия Украины потеряла 1785 солдат на Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины потеряли по меньшей мере 1785 солдат на Донецком направлении за последнюю неделю, заявили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в ходе боев также были уничтожены пять танков и 20 боевых бронированных машин противника, в том числе американский БМП Bradley. Также украинские войска потеряли самолеты Су-27 и Су-25.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 12 января, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла почти 260 солдат под Донецком

Российская армия успешно нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Андреевки и Клещеевки, рассказал руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, в ходе боев украинская армия потеряла до 260 человек из состава 22, 42 и 93 механизированных бригад. Также были уничтожены два бронетранспортера и 15 автомобилей.

Боевые действия также велись и на Краснолиманском направлении. Как утверждает старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров, за последние сутки были поражены два пункта управления, склад боеприпасов, а также станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Отмечается, что станция американского производства была передана Киеву западными партнерами. Потери противника в живой силе составили до 160 человек убитыми и ранеными.

Почти 50 украинских солдат сдались в плен российской армии

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают сдаваться российским военнослужащим, заявили в Минобороны РФ. Согласно статистическим сведениям ведомства, за последнюю неделю в плен сдались 48 человек, из них 35 на Купянском направлении. Предполагается, что это связано с высокими потерями среди ВСУ. В еженедельной сводке российского министерства указывается, что в период с 6 по 12 января украинская армия лишилась 585 военнослужащих, трех танков и 14 бронемашин на Купянском направлении.

Высокие потери среди украинских солдат также были зафиксированы и на Краснолиманском направлении. За последнюю неделю армия республики потеряла до 995-ти человек убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 850 человек, уничтожены три танка, 11 бронемашин и 22 автомобиля.

Армия России пошла в контратаку в районе Вербового

Подразделения Вооруженных сил России контратаковали позиции ВСУ со стороны Вербового, расположенного на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По данным военкоров, под ударами также оказались позиции украинских войск в районах Каменского, Пятихаток, Гуляйполя и Малиновки. В свою очередь украинские артиллеристы наносят удары по позициям ВС РФ в Жеребянках, Копанях, Ильченкове и Новопрокоповке. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

На Бахмутском направлении российская армия продолжает штурм высот, расположенных северо-западнее Клещеевки. Для нанесения ударов по украинским позициям используются средства дальнего поражения. Также подразделения ВС РФ постепенно продвигаются в районе Богдановки.

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами

Артиллеристы армии России нанесли удар по пункту управления беспилотниками, расположенному на правом берегу Днепра, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, удар производился из гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б», для корректировки огня и фиксирования поражения целей использовались дроны.

В свою очередь бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ России ударили по скоплению живой силы противника на Соледаро-Артемовском направлении. В результате применения беспилотников, оснащенных приспособлением для сброса гранат, были ликвидированы четверо украинских военнослужащих.

Армия Украины перебрасывает подкрепления в район Макеевки

Командование ВСУ приняло решение перебросить подкрепления в район населенного пункта Макеевка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на Сватовско-Кременское направление отправляются подразделения, усиленные бронетехникой и артиллерией. Также увеличилось число мобильных групп с кочующими огневыми средствами.

В то же время Марочко отмечает, что армии Украины пока не удалось значительно нарастить силы на данном участке фронта. Российские войска продолжают наносить удары по украинским позициям, что не позволяет ВСУ повлиять на ход специальной военной операции.

Шойгу дал поручения производителям боеприпасов

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе визита глава министерства поручил инженерам модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные. Отмечается, что модернизации подвергнутся те виды боеприпасов, которые имеются в достаточном количестве.

Отдельное внимание министр уделил выполнению гособоронзаказа на предприятии. В частности он посетил производственные цеха корпорации и ознакомился с процессом сборки высокоточных средств поражения. Комментируя качество российских вооружений, Шойгу упомянул управляемые модули планирования и коррекции. По словам министра, они авиабомбы с такими модулями хорошо себя зарекомендовали в зоне проведения СВО.

Фото: МО РФ

Удары российской армии по объектам ВСУ вызвали шок в НАТО

Массированные удары российской армии по военным объектам Вооруженных сил Украины шокировали специалистов НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, Россия свела на нет все усилия стран Запада по укреплению военного потенциала Украины. В частности Киеву не помогли иностранные ракеты и одни из лучших радаров для систем противовоздушной обороны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия полностью контролирует небо, что делает наступление ВСУ невозможным. По его словам, армии республики также не хватает оружия и систем противовоздушной обороны.

Украинской армии грозит полное уничтожение систем ПВО

Противовоздушная оборона Украины стоит на грани полного уничтожения, заявили эксперты издания Daily Express. По их словам, Вооруженные силы России значительно нарастили интенсивность воздушных атак по военным объектам. Для ударов применяется большое количество снарядов и беспилотников, что перегружает систему ПВО.

Аналитики также отмечают, что российская армия использует уязвимые места в инфраструктуре украинской системы обороны. Это привело к тому, что ПВО стало сложнее сбивать ракеты и дроны ввиду из маневренности и общей загруженности установок.

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