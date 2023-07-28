ВСУ попробовали на зуб «линию Суровикина»: новости СВО на вечер 28 июля Последние новости об СВО на Украине

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Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видеозаписи, на которых показано, как украинский танк движется на большой скорости по полю и попадает в противотанковый ров. По его словам, на видео впервые показано, как противник пробует на зуб «линию Суровикина».

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли международный пункт пропуска «Суджа» в Курской области. По информации канала, по КПП были выпущены три снаряда калибра 122 мм., пострадавших и разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о провале потытки украинских систем противовоздушной обороны поразить цели на Луганском направлении. По его словам, за последние семь дней системы ПВО ВСУ не уничтожили ни одной цели. Марочко отметил неэффективность не только советских, но и западных комплексов.

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press Артиллерийская ракетная система (HIMARS)

Издание Army Times сообщило со ссылкой на представителя Пентагона, что американским военным решили доплачивать за участие в боевых действиях на Украине. Эти выплаты выделяют за «неминуемую опасность», которой подвергаются солдаты. Они будут получать $7,5 в день, но не более $225 в месяц.

Мэр Шахтерска Донецкой Народной Республики Александр Шатов сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали беспилотники при ударе по нефтебазе в городе. Он уточнил, что на это указывают обнаруженные на месте ЧП обломки дронов. Шатов подчеркнул, что характерных для ракетного удара взрывов не было зафиксировано.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил об ударе Вооруженных сил РФ по позициям ВСУ на Северском направлении. Соответствующее видео было опубликовано в Сети. По его словам, украинские позиции были уничтожены 88-й бригадой Южной группировки войск. На кадрах видно, что удары были нанесены как крупнокалиберными боеприпасами, так и снарядами меньшего калибра.

Вооруженные силы РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ на Херсонском направлении, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на командира расчета реактивной системы залпового огня «Град» с позывным Арчер. Диверсанты были обнаружены у Антоновского моста. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео удара самоходного миномета «Тюльпан» по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении. Для атаки использовались мины «Дельфин» калибра 240 мм, которые «разнесли в щепки» группировку Вооруженных сил Украины.

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Орловской области, которого подозревают в наличии связей с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористическим. Мужчина планировал уехать в зону СВО, чтобы примкнуть к украинской стороне.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жительница Токмака погибла в результате обстрела частного сектора кассетными боеприпасами со стороны Украины. По его словам, ВСУ нанесли по городу три ракетных удара. Еще один местный житель получил ранения и был госпитализирован.

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России успешно поразили чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, также известную как «Вампир». На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что боевая машина полностью сгорела и не подлежит восстановлению. РСЗО «Вампир» уже применялась украинскими войсками для обстрелов Донецка в апреле 2023 года. По данным Следственного комитета России, удар был нанесен по Крытому рынку.

Военкор Александр Сладков сообщил, что линия фронта на Ореховском направлении в Запорожской области находится под контролем ВС РФ. По его словам, ВСУ активно действуют на этом направлении. Корреспондент отметил, что фронт усеян трупами украинских военнослужащих на подступах к позициям российских войск. Сладков добавил, что ВСУ также теряют свою технику в попытке продвинуться вперед.

Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC в Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, боевая машина находится в идеальном состоянии, ее отправят на изучение специалистам военной промышленности.

Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, всего на данном направлении ВСУ потеряли до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX.

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