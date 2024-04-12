ВСУ попали в мясорубку в Часове Яре: новости СВО на вечер 12 апреля

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Военный эксперт Александр Шарковский предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России вошли в восточную часть Часова Яра и зачистили ее, а по западным районам города работают артиллерия и силы авиации. Он не исключил, что для ВСУ бои за населенный пункт превратились в мясорубку. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В районе Часова Яра расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса костромских десантников ликвидировал вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ. Как уточнили в Минобороны РФ, бойцы уничтожили устройство с расстояния восемь километров.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 12 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Россия нанесла десятки ударов по ВСУ и объектам ВПК Украины

За минувшую неделю ВС России нанесли 48 высокоточных ударов по объектам ВСУ, энергетики и ВПК Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что атака стала ответом на попытки украинской армии нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Удары наносились по базам материально-технического обеспечения. По информации Минобороны, все цели были успешно поражены. Также на Авдеевском направлении ВС РФ за последние семь дней отразили 65 контратак штурмовых групп, уничтожили шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии.

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша отказала Украине в передаче Patriot

Президент Польши Анджей Дуда на совместной конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Варшава не может передать Киеву американские системы противовоздушной обороны Patriot. Он пояснил, что развернутые в его стране системы принадлежат США.

Bloomberg пишет, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс допустил, что королевство допускает передачу Украине прототипов лазерного оружия DragonFire. Он отметил, что Великобритания рассчитывает принять эту систему на вооружение только в 2027 году, однако Киев, вероятно, получит его прототипы раньше.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ЗРК Patriot

В Кривом Роге поражен горно-обогатительный комбинат

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает, что Вооруженные силы России нанесли удар по району Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области. По его данным, один из прилетов был очень мощным, его последствия ощущались за 30 километров, добавили в подполье.

Лебедев сообщает об ударе ВС РФ по позициям ВСУ рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины. По его словам, погибли свыше 10 украинских военных, в районе удара наблюдались четыре кареты скорой помощи.

Лебедев также проинформировал об ударе по конторе лесхоза в Харьковской области, где располагается штаб ВСУ. По его словам, в настоящий момент выясняется, попали ли украинские военные под этот удар. Лебедев рассказал, что в Запорожской области, в районе Малиновки, Гуляйполя и Работино российские военные накрыли противника с помощью дронов. Он уточнил, что были поражены небольшие группы противника и зарубежная гаубица М-777.

Минобороны РФ не комментировало предоставленную Лебедевым информацию.

Фото: МО РФ

Starlink помогает российским военным защищаться от дронов

Терминалы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска в зоне специальной военной операции на Украине используются не только ВСУ, но и ВС России, рассказал офицер запаса ДНР Александр Матюшин. Военный эксперт пояснил, что благодаря Starlink системы радиоэлектронной борьбы могут иметь более или менее устойчивую связь.

Он уточнил, что ВС РФ получили терминалы Starlink в качестве трофеев в Авдеевке. Часть из них удалось достать в ходе удачно проведенной операции. Как подчеркнул Матюшин, не все терминалы были в хорошем состоянии, так как ВСУ попытались их уничтожить.

ВСУ не оставляют попыток атаковать Россию дронами

Мэрия Белгорода утром объявила об опасности нападения беспилотных летательных аппаратов на территории города. В Курской области также объявили опасность атаки дронов. Власти регионов призвали местных жителей сохранять бдительность.

После этого Минобороны России сообщило об ударе украинских беспилотников по Белгородской области. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны России сбили в небе над регионом пять дронов.

Один из беспилотников врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, в результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции, заявил, что Россия передала Украине тела 23 погибших военнослужащих ВСУ. В свою очередь координационный штаб Украины сообщает, что украинская сторона вернула тела 99 погибших бойцов.

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