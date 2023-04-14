ВСУ используют «живые щиты» в Артемовске: новости СВО на утро 14 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы на Украину, заявил сербский президент Александр Вучич. Он добавил, что страна экспортирует оборонную продукцию только разрешенным конечным пользователям. Он добавил, что нет ни одного документа, который доказывал бы обратное.

В Мелитополе задержаны трое граждан, причастных к терактам на территории Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. Задержанным 49, 30 и 26 лет, они являются членами украинской диверсионно-разведывательной группы. Преступникам грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного. Балицкий также выразил благодарность правоохранительным органам за слаженную и четкую работу. Он предупредил всех, кто задумывается о работе на украинские спецслужбы, что наказание за преступления будет максимально суровым.

Армия Польши на фоне конфликта на Украине решила расширить программу добровольной подготовки граждан. Пройти ее могут и мужчины, и женщины, сообщили в Министерстве обороны государства. Краткосрочная программа военной подготовки будет занимать 16 дней. В Минобороны Польши подчеркнули, что программа получила название «Тренируйся как солдат». В рамках обучения поляки станут проходить стрелковую подготовку, ориентирование на местности, навыки ближнего боя и обращения с радиотехникой. Кроме того, власти Польши пообещали выплачивать добровольцам €28 в сутки на период обучения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава готовится передать Украине очередную партию истребителей МиГ-29. Моравецкий заявил об этом в ходе выступления в Атлантическом совете, отвечая на вопрос о поставках Киеву военных самолетов.

Бизнесмен Евгений Пригожин раскрыл, что бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали 38 тысяч солдат, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Он подчеркнул, что в Артемовске, его окрестностях и Соледаре вагнеровцы уничтожили не менее 32 тысяч военнослужащих противника.

Фото: Prigozhin_hat/t.me Евгений Пригожин

Украина должна успешно осуществить наступательную операцию, так как это имеет большое значение не только для украинцев, но и для западных партнеров Киева, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, от этого зависит дальнейшая поддержка Киева.

Хакерская группа RaHDit раскрыла личность украинского хирурга, который издевался над военнопленными. Согласно информации от киберпреступников, им оказался 37-летний Андрей Дмитришин родом из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Ранее Дмитришин принимал участие в украинской антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. На видео он хвастается тем, что удаляет органы у российских военнопленных без наркоза.

За последние сутки украинская армия 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). При этом было выпущено 156 боеприпасов. Под обстрел попали районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк и Владимировка. В результате обстрелов погибла женщина в Горловке, а четверо мирных жителей в Донецке получили ранения.

Артиллеристы Западного военного округа атаковали украинскую пехоту, спрятавшуюся в здании, используя 100-мм противотанковые орудия МТ-12 «Рапира» с закрытых позиций. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Видео демонстрирует стрельбу с закрытых позиций, корректировку огня с помощью дрона и контроль поражения скопления украинских военнослужащих в здании. Ведомство уточнило, что участвующие в операции военные были мобилизованы из запаса.

Один из командиров группы «Вагнер», принимавший участие в штурме центра Артемовска, рассказал, что украинское командование удерживает город «живыми щитами» из своих военных, а не грамотно выстроенной обороной и фортификацией. По его словам, Киев отправляет новые подразделения в «бахмутскую мясорубку». Он добавил, что украинские солдаты покидают свои позиции и сидят в домах. Бойцы ЧВК «Вагнер» также сообщили агентству, что украинские военные попадают в плен в том числе из-за неправильного распределения сил командованием ВСУ.

Суд в Крыму приговорил российского военного Алексея Усенко, служившего по контракту, к десяти годам лишения свободы за убийство бойца Росгвардии в зоне спецоперации, сообщает «Коммерсант». Как утверждал сам осужденный, он думал, что задержал украинских диверсантов. Позже он изменил показания и стал утверждать, что стрелять могли диверсанты или другие российские военные.