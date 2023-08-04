Киев бросил в бой второй эшелон войск: новости СВО на вечер 4 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Газета The Washington Times написала, что Вооруженные силы Украины решили задействовать второй эшелон войск. К наступлению на населенный пункт Работино в Запорожской области был привлечен 10-й армейский корпус, говорится в публикации. Авторы статьи назвали решение ВСУ задействовать резервы импровизацией. Украинское командование хочет посмотреть, как это повлияет на наступление, продолжающееся уже два месяца, пишет издание.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ осуществляют перегруппировку войск и используют второй эшелон из-за успехов ВС России. Он уточнил, что один из корпусов украинской армии был серьезно побит, в связи с этим появилась необходимость подготовить второй корпус.

Вооруженные силы Украины перебрасывают средства радиоэлектронной борьбы западного образца в Харьков, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Кроме того, на Купянское направление были отправлены средства радиоэлектронной разведки и системы обнаружения целей ВСУ. Марочко утверждает, что в зоне проведения специальной военной операции были замечены комплексы американского производства AN/TSQ-114A Trailblazer.

Отставной подполковник ЛНР также сообщил о снижении активности ВСУ на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях, что, по его словам, связано с неблагоприятными погодными условиями. Наряду со снижением числа обстрелов он отметил уменьшение попыток контратак украинской армии.

Минобороны РФ сообщило в сводке, что Вооруженные силы Украины потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих с начала июня, 76 американских артиллерийских установок М777 и еще 84 орудия, поставленных Польшей, Францией и Германией.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о начале переговоров Киева с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, речь идет о двустороннем соглашении, которое предусмотрено совместной декларацией о поддержке страны, согласованной на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Госдепартамент США подтвердил слова Ермака.

Фото: president.gov.ua Глава офиса украинского президента Андрей Ермак

Военкор Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы Украины начали обстрел Макеевки в Черногвардейском районе ДНР. По его словам, ВСУ используют запрещенные кассетные боеприпасы против мирного населения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию .

Руденко также опубликовал видеозапись с уничтоженной техникой ВСУ на Запорожском направлении. Часть пораженных ВС РФ бронемашин была поставлена странами Запада. Военкор с сарказмом назвал эту атаку ВСУ неплохой.

Администрация Сочи усилит меры безопасности в акватории Черного моря после атаки дронов ВСУ на военную базу в Новороссийске. Глава города-курорта Алексей Копайгородский подчеркнул, что власти уделят особое внимание комплексу причалов и морскому порту, так как на учете в Сочи состоят более 2,5 тысячи судов.

В зоне проведения спецоперации были ликвидированы двое офицеров спецподразделения Нацгвардии Украины — майор Игорь Демчук и старший лейтенант Сергей Зайцев. Они принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Также в зоне СВО были убиты трое опытных военнослужащих ВСУ родом из Львова.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили 99 снарядов по региону. В Белгородском с БПЛА были сброшены два взрывных устройства, один раз противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Борисовском районе под минометным обстрелом оказалась окраина хутора Лозовая Рудка. Никто не пострадал.

Фото: t.me/vvgladkov

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о сложной ситуации для украинских военных на линии боевого соприкосновения. По его словам, страна нуждается в значительном количестве боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных орудий.

Telegram-канал «Работайте, братья» опубликовал видео уничтожения американской гаубицы M777, используемой ВСУ, российским беспилотником «Ланцет» в зоне проведения СВО. По информации канала, с помощью БПЛА была выявлена огневая позиция орудия. После удара загорелся боекомплект гаубицы. Цель была поражена прямым попаданием.

Немецкая газета Welt со ссылкой на документы Минобороны ФРГ сообщила, что Берлин замедляет поставки ряда обещанных Украине вооружений. По информации издания, среди них есть танки, БМП, системы ПРО. Издание отмечает, что из 110 обещанных танков Leopard Украина получила только 10. Власти ФРГ еще не отправили Украине 20 БМП Marder и четыре комплекса ПРО IRIS-T.

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