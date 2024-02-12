ВСУ перебрасывают лучшую бригаду в Авдеевку: изменится ли ситуация для РФ

Фото: МО Украины

Издание Forbes сообщило, что Вооруженные силы Украины перебросили в Авдеевку элитную часть — 3-ю штурмовую бригаду. Как заявил командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский, таким образом Киев рассчитывает удержать позиции в этом районе, где его подразделениям приходится сталкиваться с натиском российской пехоты и бронетехники. Что известно о 3-й бригаде, связано ли ее появление в Авдеевке с перестановками в Киеве и как это повлияет на ситуацию — читайте в NEWS.ru.

Что известно о 3-й бригаде ВСУ, переброшенной в Авдеевку

Американское издание отмечает, что 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) ВСУ — это единственное подразделение, о котором известно, что в течение последних недель оно состояло в резерве в районе Краматорска в 50 км от линии боевого соприкосновения и занималось тренировками и переформированием. По данным иностранных журналистов, в нее входят около двух тысяч человек личного состава, и она вооружена БМП М2 «Брэдли» из США.

Telegram-канал 3-й ОШБр упоминает, что бригада сформирована ветеранами националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) в феврале 2022 года и выполняет задачи по защите территориальной целостности Украины.

Заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин пояснил NEWS.ru, почему ОШБр называют элитным подразделением.

«Одним из основных факторов элитности становится мотивация, а у националистически ориентированных подразделений, по сравнению с обычными частями из мобилизованных, традиционно в основном добровольческий состав, более качественное снаряжение и заметно более высокий боевой дух», — считает Тебин.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сомневается в эффективности 3-й ОШБр. «Что такое элитные украинские подразделения, сформированные из националистических батальонов, мы хорошо помним по Мариуполю, где „понтов“ у них было явно больше, чем реальной пользы на поле боя. И практически весь „Азов“ оказался в итоге в российском плену. Уверен, что то же самое повторится в Авдеевке», — предположил в разговоре с NEWS.ru Журавлев.

Фото: МО Украины

Как передислокация связана со сменой командования ВСУ

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первое заседание Ставки в обновленном составе — после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и замены военного руководства. По его словам, на повестке была ситуация в Авдеевке, Купянске и на Юге.

Военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что генерал Александр Сырский, занявший пост Залужного, получил от Зеленского приказ удержать Авдеевку любой ценой. По мнению военкора, Киев «готовится похоронить в Авдеевке еще несколько десятков тысяч своих граждан».

Как написало американское издание, «возможно, продвигая Сырского, Зеленский сигнализировал о своем намерении бороться за Авдеевку. Даже дорогой ценой». Журналисты подчеркнули, что, в отличие от Залужного, который предпочитал маневренную оборону ради минимизации потерь, новый глава ВСУ известен как командующий, принимающий как должное большое количество погибших в упорных позиционных боях.

Какова ситуация у Авдеевки сейчас

Российские военкоры пишут о натиске российских войск: так, Telegram-канал WarGonzo сообщил, что на севере Авдеевки «у наступающих есть тактические успехи», а по данным «Рыбаря», в частном секторе города «фиксируется довольно крупное продвижение ВС РФ».

Военкор Евгений Лисицын подробнее описал происходящее. «Несмотря на это, ситуация на юго-восточных окраинах города остается без изменений. Помимо этого, наши силы добиваются успехов на Первомайском и у Новомихайловки. По последним данным, сообщается, что армия России успешно провела штурм, захватив контроль над 40% территории Первомайского у Авдеевки, расположенного к западу от поселка Пески и села Водяного», — написал Лисицын в своем Telegram-канале.

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу направил благодарственные телеграммы частям, выполняющим задачи на Авдеевском направлении: 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригаде и 80-му гвардейскому Краснознаменному танковому полку. В сообщении ведомства отмечается, что указанные подразделения успешно выполняют задачи и теснят противника.

Как видит ситуацию в Авдеевке Киев

Украинский военный паблик Deep State пишет, что «россияне продвинулись на севере и юге Авдеевки». По данным издания «Страна», которое ссылается на командира 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Рюмшина, «армия РФ не сможет окружить» город.

Командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что «свежие силы уже вступили в бой» в Авдеевке. По словам спикера этого же направления Дмитрия Лиховия, город «штурмуют хорошо обученные малые пехотные группы, в том числе спецназ и десант, в последнее время все чаще используется бронетехника».

Фото: МО Украины

Сможет ли 3-я ОШБр изменить ситуацию в Авдеевке

Военный аналитик немецкой газеты BILD Юлиан Рёпке предположил, что Авдеевка «может пасть в ближайшие дни или максимум недели», поскольку украинские войска «зажаты там в полукольцо»: ширина коридора ВСУ между позициями ВС РФ сжалась до 4,85 км.

По мнению журналистов Forbes, именно «медленный крах обороны Авдеевки в последние недели, возможно, вынудил 3-ю бригаду приостановить тренировки и вернуться в зону боевых действий». Авторы статьи отмечают трудности со снабжением войск боеприпасами, особенно на фоне сокращения поставок артиллерийских снарядов из США и задержек из ЕС.

«Когда закончатся боеприпасы, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. И решение украинских командиров усилить город будет в лучшем случае спорным», — говорится в материале.

Тебин предположил, что в уличных боях трудности испытывают обе стороны в связи с большим количеством мин, снайперов, дронов и высокой прозрачностью для противника тактической зоны, непосредственно прилегающей к линии соприкосновения.

По мнению собеседника NEWS.ru, командиры 3-й ОШБр могут применить нестандартные тактические ходы. «На войне недооценивать противника и считать, что он будет вести себя по каким-то старым шаблонам (даже если будет), — это самая грубая ошибка. Ожидать сюрпризов стоит всегда, нельзя успокаиваться. Прибывшая бригада вполне может устроить российским войскам серьезные неприятности», — предупредил эксперт.

Как будет действовать 3-я ОШБР в Авдеевке

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что даже самая лучшая бригада Украины не поможет «отбить» Авдеевку.

«Если они перебрасывают войска, мы также усилим свою группировку, не столько людскими ресурсами, сколько огневыми. Будут поставлены задачи ударов с воздуха, артиллерийского и минометного огня», — прогнозирует Перенджиев.

С точки зрения эксперта, украинцы предпримут попытки наступления. «Скорее всего, ВСУ пойдут в контратаку, и наша задача будет — выдержать натиск, перемолоть его и снова переходить к наступательным действиям. В ходе контратак этой бригады надо суметь их обложить, охватить и создать им как можно больше угроз. Может, даже идти на истребление. По сути, Сырский навязывает нам истребительную войну. И он ее получит», — заключил Перенджиев.

Читайте также:

Не только Одессу: какие украинские города Россия может взять под контроль

Металлолом из СССР? Какое оружие Эквадор передаст Киеву, чем это грозит РФ

США дают ВСУ новые умные бомбы GLSDB: чем они опасны и как ответит Россия