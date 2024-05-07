ВСУ отложили массированный удар ракетами по всей РФ. Ждать ли его 9 мая?

Фото: МО Украина

Накануне СМИ сообщили о возможном массированном ударе ракетами и беспилотниками ВСУ с Украины по территории России 7 мая, однако он не случился. Почему украинские отложили удар, планируют ли атаку 9 мая, по каким целям будут бить?

Что сообщалось о планах атаки на 7 мая

6 мая RT со ссылкой на источник сообщил, что ВСУ готовили массированный удар с 6 утра 7 мая с применением 50 дронов «десятков» дальнобойных ракет.

«ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели», — сообщал Telegram-канал RT.

Отмечалось, что это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

Днем 7 мая, однако, RT со ссылкой на публикацию Telegram-канала «Военная хроника» сообщило, что в сторону Крымского моста были запущены три крылатые ракеты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатые ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются», — говорится в публикации RT.

Ранее СМИ, аналитики и Telegram-каналы сообщали, что Украина готовит диверсии, теракты и массированные удары 7 и 9 мая — в день инаугурации президента Владимира Путина и День Победы.

Фото: МО Украина

Станет ли целью Крымский мост

28 апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Вслед за ним пост с подобным намеком выступил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, опубликовав список «шести основных типов мостов на 2024 год». Почти все они сопровождались наглядными изображениями и только «Керченские мосты» иллюстрировала пустая картинка.

Намек Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал Полянский.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о «праве Киева на самооборону», отвечая на вопрос о том, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины.

«Для нас очевидно, что Украина борется за свое выживание и имеет законное право на самооборону», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Судно в акватории Крымского моста

Как Россия будет защищать Крымский мост

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что в результате ударов российских сил по объектам ВСУ в Одессе 1 мая был уничтожен крупный пункт сборки и подготовки безэкипажных катеров. По его словам, таким образом ВС РФ принимают все необходимые меры для защиты Крымского моста.

«Судя по сообщениям в Сети, недавно в Одессе был нанесен удар по пункту сборки и подготовки безэкипажных катеров. Скорее всего, врезали ракетами с кассетной боевой частью. Крайне результативный удар получился», — объяснил Суконкин.

Военный эксперт уточнил, что российские системы противовоздушной обороны сегодня наращивают по максимуму. Это необходимо для отражения таких ракет, как Taurus, ATACMS и Storm Shadow, добавил он.

«А какие именно, можно только догадываться. И С-300, и С-400, и С-500, и „Панцири“. Плюс, что бы ни случилось, любой объект можно восстановить в кратчайшие сроки, любой комплекс ПВО можно отремонтировать, заменить на новый. Поэтому Крымский мост под надежной защитой», — заключил Суконкин.

Как Украина и Европа готовят эскалацию

3 мая агентство Reuters выпустило интервью с главой британского МИД Дэвида Кэмерона, где он заявил, что Киев сможет использовать поставки западных вооружений так, как сочтет нужным.

«Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удар внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя», — заявил он.

В свою очередь МИД РФ пригрозил Лондону ударами по британским военным объектам на территории Украины и за ее пределами в случае ударов ВСУ по России с применением оружия Соединенного Королевства.

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с телеканалом ATB 5 мая сказал, что британский коллега не раскаялся после своих слов, потому что ему «это чувство неизвестно».

«Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна», — заявил Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

Кроме того, лидер демократов в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис допустил вовлечение американских войск в конфликт на востоке Европы в случае угрозы поражения Украины.

«Мы не можем позволить Украине пасть, поскольку если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в этот конфликт — не только с помощью наших денег, но и с помощью наших военнослужащих»,— сказал Хаким Джеффрис.

Кроме того, поседние месяцы президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что «нельзя исключать» возможность отправки французских военных на Украину. В свою очередь на прошлой неделе RT сообщал, что военнослужащие этой страны уже находятся в зоне СВО и участвуют в боевых действиях.

Накануне, однако, он заявил, что Франция «не находится в состоянии войны с Россией или российским народом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отметил, что 6 мая Минобороны РФ анонсировало учения нестратегических ядерных сил в связи с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте, который спровоцировало в том числе заявление Кэмерона. На них отработают вопросы применения тактического ядерного оружия.

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