ВСУ отложили контрнаступление: новости СВО на вечер 12 апреля

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Издание The Washington Post сообщает, что Вооруженные силы Украины отложили запланированное ранее контрнаступление. Исходя из имеющихся данных, такое решение было принято из-за погоды, нехватки боеприпасов и утечки секретных документов Пентагона. В указанных бумагах содержатся сведения о состоянии украинской армии и ее возможностях, включая недостаток средств ПВО. Поэтому утечка еще сильнее осложняет запланированную контратаку. Журналисты отмечают, что многие украинцы опасаются, что если ВСУ не смогут вернуть себе значительную часть территорий, им придется вести переговоры с Россией с невыгодных позиций.

В свою очередь военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук заявил, что для успешного наступления на Азовское море Украине необходимо превосходство в живой силе, господство в воздухе и достаточные резервы. По оценке специалиста, на данный момент Киев не закрыл ни один из этих пунктов, поэтому такое наступление обернется для ВСУ «откровенным самоубийством».

Еще до утечки секретных данных Пентагона Россия знала о военных из НАТО на Украине, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, инструкторы и бойцы стран Альянса участвуют в боевых действиях на стороне Киева и это было известно. Также Песков прокомментировал ролик, на котором неопознанные люди в военной форме казнят еще живого бойца. Представитель Кремля подчеркнул, что кадры казни военного ужасны, но сначала нужно определить их достоверность.

Свое мнение по поводу натовцев на Украине высказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он сказал, что спецназовцы НАТО не идут в атаку против ВС РФ напрямую, большинство из них обслуживает украинскую технику. При этом Гончаров отметил, что есть отдельные натовские бойцы, которые приехали на Украину за адреналином и деньгами и могут быть среди участников боевых действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о возможных предложениях Украины о пасхальном перемирии. По ее словам, подобных предложений Москве не поступало. Спикер внешнеполитического ведомства сомневается, что от Киева поступит такая инициатива.

Фото: МИД РФ Мария Захарова

Тем временем продолжаются бои за Артемовск. В Минобороны сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три квартала в районе города. В ведомстве заметили, что на флангах противника сдерживали подразделения ВДВ.

Также в Минобороны рассказали, что за последние сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ ликвидировали до 180 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-30. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 бойцов. Также украинская сторона потеряла три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ведомстве заметили, что за указанное время российские военные уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Это произошло в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка ЛНР и Еленовка ДНР.

В этот же день сразу несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел ВСУ, о чем рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал один мужчина, им оказался житель села Новостроевка-Вторая. Он получил контузию.

Фото: t.me/vvgladkov

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов сообщил о большой базе для вербовки, которая есть у украинских спецслужб, работающих в РФ. Он объяснил, что в России находится большое количество беженцев и не все из них приехали в страну с добрыми намерениями. По словам Михайлова, украинские спецслужбы занимаются активной подрывной деятельностью.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг данные, согласно которым Белград поставляет оружие киевским властям. По его мнению, кто-то явно преследует цель втянуть Сербию в военный конфликт, но власти страны продолжат придерживаться своей политики.