ВСУ открыли «охоту» беспилотниками на российскую артиллерию Боец ВС России сообщил, что ВСУ используют против артиллерии «стаи» дронов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины стали выпускать «стаи» дронов против артиллерии, рассказал командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Саня-Саня. По его словам, тактику «охоты» ВСУ применяют на Купянском направлении, передает РИА Новости.

После того как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летит четыре-пять «Камикадзе», понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота. Все изменилось. Прогресс движется, и мы стараемся идти в ногу со временем. И ребята с постов выезжают с нами, их [дроны] уничтожают, — уточнил боец.

Ранее Минобороны России сообщило, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили долговременные огневые точки (доты), живую силу и технику Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. На счету операторов беспилотных летательных аппаратов уже сотни боевых вылетов и десятки пораженных целей, добавили в военном ведомстве.

Бойцы группировки войск «Восток» круглосуточно ведут разведку, они выявляют опорные пункты противника, а также его огневые позиции. Как подчеркнули в Минобороны, противник уже боится выходить из укрытий. Командир взвода ударных и разведывательных дронов с позывным Батл рассказал, что его группа занимается сопровождением личного состава штурмовиков.