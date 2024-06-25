ВСУ отказываются атаковать: что происходит в Волчанске и Часове Яре 25 июня

Фото: МО Украины

Под Волчанском в Харьковской области и в районе Часова Яра в ДНР фиксируются отказы подразделений ВСУ идти в атаку, сообщают источники. Что происходит в этих городах 25 июня, есть ли продвижение ВС РФ?

Что происходит в Часове Яре 25 июня

Как передает Telegram-канал «Два майора», российские подразделения продвигаются вперед на восточной окраине Часова Яра на Донецком направлении и продолжают охват города с севера и юга.

«Продолжается охват Часова Яра с севера и юга в направлении водоканала Северский Донец — Донбасс, по которому ВСУ выстроили основную линию обороны. В восточной окраине Часова Яра ВС России продвигаются вперед, стараясь затруднить ротацию подразделений противника», — пишет источник.

По данным Telegram-канала War Gonzo, ВС РФ улучшают свои позиции по флангам в Часове Яре и продолжают штурм восточного пригорода данного населенного пункта. При этом линия боевого соприкосновения (ЛБС) не претерпела особых изменений.

«Часовоярское направление. Без особых изменений в ЛБС, но активность боевых действий на данном участке не спадает. Российские войска продолжают штурм восточного пригорода Часова Яра, а также улучшают свои позиции по флангам», — сообщает ресурс.

Военкор Евгений Лисицын докладывает, что российские войска намереваются выбить ВСУ из микрорайона Канал в Часове Яре.

«ВС РФ ведут бои за микрорайон Канал, стремясь выбить ВСУ из этой части Часова Яра. Ожесточенные бои идут в районе Калиновки, где ВС РФ оттесняют ВСУ к каналу Северский Донец — Донбасс», — подчеркивает журналист.

Как сообщает Telegram-канал «НгП раZVедка», ВСУ продолжают наращивать численность своих подразделений в черте Часова Яра и в его окрестностях с целью недопущения образования «огневого мешка».

Фото: МО Украины

«В частности, в лесных массивах к югу от Часова Яра угнездились силы 24-го штурмового батальона „Айдар“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые переброшены на данный участок в качестве усиления. Помимо этого, из Константиновки в Часов Яр постоянно перебрасываются резервы из состава 95-й бригады, недавно прибывшей на данный участок. Идет работа по уничтожению живой силы врага в указанном лесном массиве, поражаются наблюдательные посты, огневые позиции, блиндажи», — передает источник.

Российские штурмовики продолжают продвигаться в направлении канала Северский Донец — Донбасс, отмечает Telegram-канал. При этом ВСУ уже готовят оборону в Константиновке, опасаясь прорыва в Часове Яре.

«Есть существенное продвижение до 500 метров, для данных условий это достаточно заметный успех. Одновременно с этим, по нашей информации, враг уже готовит оборонительные сооружения в Константиновке, опасаясь прорыва обороны в Часове Яре, вероятно, будучи наученными горьким опытом в Авдеевке», — констатирует «НгП раZVедка».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что происходит в Волчанске 25 июня

По данным «Двух майоров», ВСУ попытались провести разведку боем в районе Волчанска в Харьковской области, но были отброшены назад российскими силами. Кроме того, источник напомнил, что у этого города ВС РФ испытывают новую ФАБ-3000 (фугасная авиабомба) с управляемым модулем планирования и коррекции.

«На Харьковском направлении противник вел разведку боем из района населенного пункта Липцы, в районе Волчанска и населенного пункта Тихое, успеха не достиг, был отброшен. Ранее с мест сообщалось о накоплении ВСУ сил и средств для проведения контрнаступательных действий. ВС России у Волчанска испытывают новую ФАБ-3000 с УМПК», — сообщает Telegram-канал.

Согласно информации War Gonzo, в Волчанске и в районе населенного пункта Глубокое продолжаются ожесточенные бои. Источник уточняет, что ВСУ проводят контратаки, стремясь выбить ВС РФ с занятых позиций.

Фото: МО Украины

«В целом ЛБС без существенных изменений, но украинские войска собрали на этом направлении существенные силы, что позволит им проводить накат за накатом на позиции российских войск», — добавляет War Gonzo.

Как пишет военкор Евгений Лисицын, ВСУ бросают в бой новые резервы у Волчанска, но российские подразделения сдерживают натиск.

«Харьковское направление. Интенсивные бои продолжаются, линия фронта практически не изменяется. В районе Волчанска ВСУ вводят в бой новые резервы, но российские войска сдерживают атаки. Обе стороны активно используют артиллерию, дроны и авиацию. ВС РФ применяют ФАБ-3000 с УМПК», — сообщает Лисицын.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» передает, что ВС РФ давят вдоль улиц Соборная, Колокольцева и Пушкина в Волчанске. В северной части города продолжаются тяжелые стрелковые бои.

В то же время Telegram-канал «Диванный генштаб» сообщает, что под Волчанском и в районе Часова Яра украинские батальоны отказываются атаковать, давая согласие лишь на оборону.

«Под Волчанском и Часовым Яром фиксируются отказы батальонов ВСУ идти в атаку. Обороняться согласны, атаковать нет», — пишет источник.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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