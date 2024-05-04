ВСУ отходят от госграницы с Россией: успехи ВС РФ в зоне СВО к утру 4 мая

Фото: МО РФ

Оператор БПЛА с позывным Танкист рассказал, что Вооруженные силы Украины отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью. О каких еще успехах российской армии известно к утру 4 мая?

Что известно об отходе ВСУ от госграницы со стороны Белгородской области

Операторы разведывательных беспилотников группировки прикрытия государственной границы круглосуточно контролируют обстановку в приграничных районах Украины. Как рассказал оператор БПЛА с позывным Танкист, слова которого привели в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью.

«Сейчас противник оттянулся на довольно большое расстояние, что мы в ближайших лесопосадках их не наблюдаем. Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — рассказал оператор БПЛА.

В Минобороны отметили, что в ходе проведения спецоперации военнослужащие разведывательных подразделений группировки прикрытия государственной границы ведут боевую работу днем и ночью на всем участке российско-украинской границы. Во время выполнения задач разведчики наблюдают за действиями ВСУ вблизи госграницы, выявляют скопления сил украинских террористических формирований, огневых точек, их артиллерийских орудий, корректируют российские артиллерийские расчеты, а также контролируют обстановку вдоль самой госграницы.

О каких еще успехах ВС России известно

Минобороны РФ сообщило, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» 1-й танковой армии Западной группировки ВС России уничтожил пулеметные точки ВСУ.

«Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск „Запад“ в зоне проведения специальной военной операции продолжают наносить огневое поражение боевой технике и укрепленным сооружениям ВСУ. Военнослужащие мотострелкового соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ из противотанкового ракетного комплекса „Фагот“ уничтожили пулеметные точки противника в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного видеоконтроля и беспилотников они засекли работу военнослужащих ВСУ, которые пытались помешать российским штурмовикам продвинуться вперед, и передали координаты на пункт управления. Оттуда боевая задача поступила расчету «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян сообщил ТАСС, что группировка войск «Днепр» за прошедшие сутки поразила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ, а также четыре плавсредства и шесть позиций орудий и минометов.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены шесть позиций орудий и минометов. Артиллерийским огнем и применением ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре плавсредства, три единицы автомобильной техники, 40 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 40 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Также поражены 25 наблюдательных пунктов и четыре склада материально-технического имущества», — сказал Кодрян.

Он уточнил, что группировка за прошедшие сутки вела штурмовые действия, занимала оборону левого берега Днепра, уничтожала беспилотные летательные аппараты противника, вела контрбатарейную борьбу для пресечения ударов ВСУ по гражданским объектам, поражала живую силу и технику противника на правом берегу реки. В течение суток потери противника составили до 30 военнослужащих.

Также в военном ведомстве сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 тульских десантников на Северском направлении уничтожили до отделения пехоты в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета ВСУ, мешавших штурмовым подразделениям ВС РФ приблизиться к передовым позициям украинской армии у Раздоловки.

«В ходе разведывательно-поисковых действий подразделения разведки Тульского гвардейского соединения ВДВ обнаружили опорный пункт с украинскими националистами, а также минометную секцию противника, который вел беспокоящий огонь и не позволял нашим штурмовым подразделениям приблизиться к его передовым позициям у н. п. Раздоловка. <...> Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с дистанции более 10 км уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях, и подавили минометные огневые точки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ввиду невозможности применения БПЛА из-за погодных условий корректировка огня артиллерии осуществлялась разведчиками соединения непосредственно с переднего края на линии боевого соприкосновения. «В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ и подавлено два минометных расчета на огневой позиции противника», — добавили в военном ведомстве.

Где на Украине произошли взрывы

На территории Павлограда на востоке Украины зафиксированы перебои в энергоснабжении, передает «Зеркало недели». По информации издания, проблемы начались после раздавшейся серии взрывов. Местные власти ситуацию не комментировали.

Перебои электричества наблюдаются в некоторых районах города. Воздушная тревога звучала в Днепропетровской и Харьковской областях.

Также в ночь на 4 мая взрывы раздались в Харькове и Харьковской области, пишут украинские каналы. В этом регионе, а также в Днепропетровской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

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