ВСУ обвинили в попытках ввести в заблуждение ВС России «радиоиграми» Марочко: ВСУ пытаются ввести в заблуждение ВС России на Купянском направлении

Фото: Lance Cpl. Joseph DeMarcus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины на Купянском направлении пытаются ввести в заблуждение российских разведчиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ используют «радиоигры» и обустраивают ложные пункты.

За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества «радиоигр» со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru). Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий, — рассказал Марочко.

В районе железнодорожной станции Купянск-Узловой украинская армия «имитирует бурную деятельность», добавил он. Через населенные пункты курсируют одни и те же колонны с бронетехникой и автомобилями.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что украинская армия раздумывает над оставлением Купянска. По его словам, об этом говорит спешная эвакуация граждан и активное минирование административных зданий.

Иностранные корреспонденты на передовой подтверждают, что ВСУ делают плотные минные поля вокруг населенного пункта, добавил он. При этом вопрос об установлении полного контроля ВС РФ над Купянском Баранец назвал сложным.