ВСУ открыли огонь по своим под Купянском: новости СВО на вечер 29 августа

ВСУ попали под огонь своей артиллерии в районе Новоселовского под Купянском, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Украинская военная техника начала двигаться в противоположном направлении, из-за чего ее ошибочно приняли за российскую колонну. В результате артиллерийского удара техника ВСУ была повреждена или полностью уничтожена, а украинские солдаты направились в ближайшую лесополосу. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Марочко также сообщил, что Вооруженные силы Украины укрепили оборону в районе Красного Лимана. По его словам, противник возводит новые фортификационные сооружения у Белогоровки, что подтверждают его источники в российской разведке.

Военный эксперт Александр Михайлов предположил, что грядущая осень станет переломным моментом в специальной военной операции, поскольку в ближайшие месяцы в диалоге между Россией и Западом произойдут изменения, которые могут подтолкнуть страны НАТО к отказу от поставок вооружений Киеву. При этом он допустил противоположный сценарий.

Представители Минобороны России сообщили, что боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что самые горячие точки в регионе находятся в районе Урожайного и Старомайорского. Он подчеркнул, что украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения близ этих населенных пунктов.

Бойцы группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме того, были ликвидированы восемь украинских военных, 11 солдат ВСУ были ранены, 13 единиц автомобилей, а также РСЗО «Град» получили повреждения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб в Омской области. По словам представителя управления Ирины Руснак, мужчина является сторонником неонацистской идеологии. В ходе допроса он признался в том, что действовал в интересах украинской стороны, добывая информацию для спецслужб.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в населенном пункте Работино. Российские военные обстреляли противника из артиллерийских орудий в ответ на новую атаку украинской армии на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина использует все возможные и невозможные способы, чтобы по максимуму втянуть Запад в конфликт с Россией. Так он ответил на высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что государства-союзники разрешили киевскому руководству отдавать приказы об обстрелах территории Крыма.

Украинские военные пожаловались на то, что им вместо американских БМП Bradley, управлять которыми их учили в ФРГ, предоставили БТР M113, написала газета Guardian. Эти бронетранспортеры начали выпускать более 60 лет назад. Их использовали еще во время вьетнамской войны в 1960-е годы. Речь идет о солдатах 32-й бригады ВСУ, которая действует на Купянском направлении.

Российские военные отбросили Вооруженные силы Украины от населенного пункта Вербовое в Запорожской области, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, военные ВС РФ заняли несколько опорных пунктов. По словам Рогова, бои в этой местности продолжаются, российским силам удается удерживать занятые позиции.

Минобороны РФ сообщило, что истребитель морской авиации сбил дрон ВСУ в небе над Черным морем. Украинское командование планировало использовать беспилотник самолетного типа для нанесения ударов по объектам, расположенным на российской территории, уточнили в ведомстве.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения солдат ВСУ FPV-дронами ВС РФ в зоне СВО. На кадрах видно, как российские барражирующие снаряды попадают в укрытия украинских военных. Первый дрон поражает укрытие военных ВСУ, спрятавшихся в жилом доме на Запорожском направлении, а второй накрывает автомобиль ВСУ.

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