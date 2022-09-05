ВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области Губернатор Старовойт: поселок Теткино обстреляли со стороны Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Приграничный поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области обстреляли военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано не менее 12 прилетов снарядов, никто из местных жителей не пострадал.

Сегодня около 19 часов ВСУ снова обстреляли поселок Тёткино в Глушковском районе. Зафиксировано не менее 12 прилётов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет, — написал Старовойт.

Губернатор отметил, что в результате обстрела были повреждены некоторые жилые дома. Он заверил, что владельцам жилья окажут всю необходимую оперативную помощь.

Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой. Сейчас на месте работают специалисты, которые установят степень ущерба. Вся необходимая помощь владельцам пострадавших домов будет оказана в оперативные сроки, — добавил он.

Курская область неоднократно подвергалась обстрелам. Последний раз ВСУ обстреляли регион 3 сентября. Украинская артиллерия нанесла удары по приграничному поселку Тёткино. По словам Старовойта, было зафиксировано не менее семи снарядов, никто не пострадал. Повреждения получили три дома.

В мае Старовойт сообщил, что Минобороны РФ перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности. Он отметил, что в регионе сохраняется напряженная обстановка.