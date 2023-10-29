ВСУ обстреляли окрестности Донецка из артиллерии и РСЗО Военкор Руденко заявил, что ВСУ обстреляли окрестности Донецка

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли три района Донецка: Киевский, Куйбышевский и Петровский, написал в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, украинские военные также атаковали Горловку, Макеевку и Ясиноватую.

За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины произведены обстрелы Макеевки, Горловки и Ясиноватой, а также Киевского, Петровского и Куйбышевского районов г. Донецка, — сообщил Руденко.

Военкор подчеркнул, что бойцы ВСУ применяли артиллерию и ракетные системы залпового огня. В результате атаки значительные повреждения получили два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка.

Ранее в Донецкой Народной Республике рассказали о последствиях обстрелов со стороны украинской армии. Как сообщал Telegram-канал «ДНР в СЦКК», в результате атаки ВСУ 26 октября пострадали два человека. Уточняется, что в Калининском районе ранения получил мужчина 1978 года рождения. Помимо этого, ВСУ повредили три многоквартирных дома, автомобили и газопровод. В населенном пункте Никольское пострадал мужчина 1957 года рождения, а в результате обстрела Горловки повредились несколько частных жилых домов.