ВСУ обстреляли Брянскую область: новости СВО на вечер 1 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

ВСУ сбросили два боеприпаса ВОГ-17 на поселок Чернозёмный Городок Брянской области, передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации ресурса, в результате атаки никто не пострадал. SHOT также пишет, что ВСУ обстреляли из минометов два села в Белгородской области. Минобороны данные сообщения не комментировало.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в свою очередь, отметил, что российские военные ударили по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы «Донецк» в зоне СВО. По его словам, все назначенные объекты были поражены.

Кроме этого, военнослужащие ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ вблизи населенного пункта Выемка Донецкой области, а также хранилище топлива для военной техники, принадлежавшее объединенной группировке украинских войск «Запорожье».

Также в Донецкой, Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях была пресечена деятельность пяти украинских диверсионных групп.

В Минобороны подчеркнули, что за сутки российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях в зоне СВО.

Фото: МО РФ

Российские военные также ликвидировали группу украинских диверсантов, которые пытались высадиться на острове Антоновский в Херсонской области. Члены ДРГ перемещались на двух моторных лодках, ВС РФ нанесли по ним удар.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой высказал мнение, что размещение американского ядерного оружия в Польше обсуждается давно, сейчас этот вопрос поднят официально и вполне реально, что он будет решен положительно. По его словам, в этом случае Польша станет заложницей США.

Он напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина, что в случае любой провокации против России, если Москва сочтет ее реальной угрозой, то она применит ядерное оружие. Таким образом Польша автоматически станет мишенью для российских ракет, которые долетят до нее за полторы минуты.

О намерении Польши разместить у себя американское ядерное оружие заявил накануне премьер-министра страны Матеуш Моравецкий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российской компании «Мосэнергосбыт». Список рестрикций состоит из 14 пунктов, включая заморозку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другое. Ограничения будут действовать 10 лет.

Фото: president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Кроме этого, в украинский санкционный список попали 17 нефтеперерабатывающих компаний, среди них значатся региональные НПЗ компаний ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и другие.

Всего в свежий санкционный список Украины попали 192 физических лица и 291 юрлицо, которые так или иначе связаны с Россией. В частности, под ограничения подпала грузинская авиакомпания Georgian Airways и лично основатель фирмы Тамаз Гаиашвили. В мае 2023 года компания возобновила прямые перелеты с Россией.

Гражданина Италии Алессандро Бертолини арестовали на родине по подозрению в участии в боевых действиях в Донбассе. Он был задержан карабинерами в миланском аэропорту Мальпенса сразу по прилете в Италию.

29-летний мужчина находился в зоне конфликта на востоке Украины с 2016 года, где с другими соотечественниками сражался против ВСУ. Некоторое время назад итальянский телеканал Rai2 показал его в своем репортаже из Донбасса. Бертолини был вооружен автоматом и рассказал журналистам, что с детства мечтал стать солдатом.

Мужчину после задержания доставили в Геную. Там его попытались допросить, но он отказался отвечать на вопросы следователей. Личности других итальянцев, которые вместе с Бертолини участвовали в боях в Донбассе, также установлены, но никто из них пока не вернулся.

Читайте также:

Группировка «Восток» отбила атаку ВСУ в ДНР: новости СВО на утро 1 июля