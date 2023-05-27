ВСУ обстреляли Бердянск

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску. По данным канала, в районе порта поднимается столб дыма. В Минобороны не комментировали данную информацию.

На прошлой неделе глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, атака была успешно отбита системами ПВО, жители города не пострадали. Он уточнил, что шесть ракет были перехвачены, а седьмая упала на окраине Бердянска.

Впервые британская крылатая ракета большой дальности Storm Shadow была перехвачена российскими системами ПВО в зоне спецоперации 15 мая. Об этом сообщило Минобороны России.

В Лондоне поставку этих и других боеприпасов ВСУ объяснили желанием пресечь попытки других стран заставить Киев пойти на уступки ради мира с Москвой. Британия также собирается начать летом обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16. Поставки этих самолетов ВСУ в настоящее время обсуждаются странами Запада.