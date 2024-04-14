ВСУ несут огромные потери на 6 направлениях: новости СВО на вечер 14 апреля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины несут большие потери в живой силе и технике в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве отметили, что на различных направлениях ликвидированы 1225 бойцов украинской армии. Кроме того, была уничтожена пусковая установка ЗРК IRIS-T немецкого производства и другие образцы зарубежной техники, которые находятся в распоряжении ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 14 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ понесли огромные потери на шести направлениях

По данным Минобороны, на Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области. Потери личного состава составили до 60 военнослужащих. Кроме того, уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка M109 Paladin США и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Купянском направлении противник потерял до 30 военнослужащих, одну БМП, четыре БТР, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

До 470 военнослужащих ВСУ и 20 автомобилей уничтожили подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении. Основные потери украинской стороны пришлись на район населенного пункта Веселое в ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении разбиты САУ М109 Paladin, польская самоходная артиллерийская установка Krab, две САУ «Акация», одна «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

На Авдеевском направлении потери Киева составили до 460 военнослужащих. Также уничтожены шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.

Не менее 150 бойцов ВСУ ликвидированы группировкой войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Помимо живой силы противник потерял три автомобиля, САУ Krab, гаубицы М777 производства США и Д-30.

Еще до 55 военных украинской армии уничтожены на Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр». Здесь ВСУ также лишились двух автомобилей, гаубицы Д-30, станций радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

Фото: МО Украины

ВС РФ ликвидировали пусковую установку ЗРК IRIS-T ВСУ

В оборонном ведомстве рассказали, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ. Минобороны представило кадры ликвидации зарубежной техники.

На видео помимо немецкой установки можно заметить радар противовоздушной борьбы TRML-4D, которые производятся немецкой компанией Hensoldt. Видны прямые попадания по технике Германии и последствия ударов.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что ЗРК был в боевом положении. Исходя из этого, он сделал выводы о слабых местах установки.

«Факт, что „немка“ не смогла засечь дрон-разведчик и быстро свалить с позиции, может говорить о том, что „Ирис“ слабо реагирует на малоразмерные цели либо беспилотник зашел в мертвую зону. А практически одновременное поражение компонентов комплекса свидетельствует о том, что удар был нанесен с самолета двумя ракетами „воздух — земля“. Его ЗРК тоже проворонил», — считает военкор.

ВС РФ сбили десятки дронов и зарубежных снарядов

В пресс-службе МО отметили, что средства ПВО в течение суток сбили 41 украинский беспилотник, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и JDAM производства США, а также снаряд американской РСЗО HIMARS.

Всего с начала СВО уничтожены 20 867 дронов, 502 зенитных ракетных комплекса, 583 самолета, 270 вертолетов и множество других видов вооружений ВСУ.

Фото: МО РФ

Главком ВСУ рассказал о попытках укрепить Часов Яр

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что подразделения ВСУ работают над укреплением обороны в городе Часове Яре. Он подчеркнул, что там складывается сложная для Киева ситуация, угроза со стороны ВС РФ актуальна.

«В целях адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск в этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ», — заявил Сырский.

Кроме того, Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщал, что командование ВСУ подтягивает резервы для контратаки в районе Часова Яра. Согласно его сведениям, украинские войска применяют большое количество FPV-беспилотников на данном участке и готовятся к активной обороне. При этом в самом городе ВСУ занимают подвалы.

Главком ВСУ отметил, что российские войска сосредотачивают усилия на прорыве украинской обороны к западу от города Бахмута (Артемовск). Цель России, по его словам, — «выйти до канала Северский Донец — Донбасс, овладеть населенным пунктом Часов Яр и создать условия для дальнейшего наступления в направлении Краматорска». Сырский утверждает, что высшее российское военное руководство поставило задачу занять Часов Яр до 9 мая.

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