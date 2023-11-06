ВСУ не дали высадиться на берегу Днепра: новости СВО на вечер 6 ноября Российские силы предотвратили пять попыток высадки ВСУ под Херсоном

Фото: МО Украины

В Минобороны РФ рассказали, что российские силы предотвратили пять попыток высадки украинских военнослужащих на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Как отмечается, противник потерял до 130 бойцов. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20 и три орудия Д-30.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта утром 6 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая обстановка сложилась в зоне СВО

Telegram-канал «Архангелы спецназа Z» сообщил, что российские силы застали врасплох украинских военнослужащих у населенного пункта Работино на Запорожском направлении и смогли контратаковать противника. В результате утром 6 ноября удалось захватить уже два опорных пункта Вооруженных сил Украины. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Отмечается, что украинские силы стали реже использовать технику на данном участке. Зато появилось много бесшумных польских минометов по всей линии соприкосновения. Часто применяются по позициям российской армии кассетные боеприпасы, уточняется в публикации.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что обстановка в Крынках тяжелая, но контролируемая. По его словам, ВСУ закрепились в части села. Российские силы делают «все возможное и невозможное», чтобы противник не расширил плацдарм. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Коц отмечает, что ВСУ обстреливают российские позиции танками и артиллерией, в том числе кассетными снарядами. В воздухе нет и минуты, чтобы не было «вражеских птиц» или FPV-дронов, отмечает он.

Тем не менее, по его словам, российские штурмовики выбили противника из леса и продолжают сковывать его с обеих сторон села. По ВСУ работает артиллерия. Бьют по позициям в постройках, на подходах к самому селу, водной переправе и островам.

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали БПЛА объекты в Воронежской области

В Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. По словам губернатора региона Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Telegram-канал SHOT сообщил о падении украинского беспилотника «Фурия» у железнодорожной станции в Воронежской области. По его информации, дрон обнаружил житель села Валентиновка Кантемировского района. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что мужчина прогуливался по лесу возле своего частного дома, где и наткнулся на украинский беспилотник самолетного типа. В публикации говорится, что прибывшие на место сотрудники оперативных служб идентифицировали упавший дрон как «Фурию».

Володин назвал Зеленского «токсичным политиком»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что ближневосточный конфликт уже влияет на поддержку Европейским союзом Украины. По его словам, происходящее на Ближнем Востоке является коллективным политическим и моральным провалом западной дипломатии.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский становится для многих токсичным политиком. По его словам, участь Зеленского незавидна, так как «марионетки хорошо не заканчивали».

Издание The Spectator написало, что Зеленский изменил стратегию общения с западными политиками. Как отмечается, раньше он просил большей помощи, чтобы «быстро победить» Россию, однако теперь тональность просьбы смягчилась и сводится к «дайте больше, иначе конфликт затянется». По мнению авторов публикации, таким образом украинский лидер пытается сыграть на страхе партнеров.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что руководители стран Евросоюза совершили ошибку, когда серьезно отнеслись к высказываниям американского «геронтократа» Джо Байдена и «украинского комика» Владимира Зеленского. По его словам, ситуация на Украине отклонилась от плана ЕС, о чем свидетельствует призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана создать в Европе план Б в вопросе поддержки Киева.

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