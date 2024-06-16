ВСУ начнут оснащать дроны противотанковыми минами ТАСС: на Украине начнут использовать беспилотники с противотанковыми минами

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины намерены начать использовать новые типы дронов-камикадзе, оснащенные противотанковыми минами в качестве боеприпаса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник силовых структурах. По его информации, применение таких беспилотников планируется начать на Харьковском и Донецком направлениях. Для сбора таких мин ВСУ привлекли «волонтеров и частных подрядчиков специалистов по разминированию иностранных стран».

На территории Харьковской области, Донецкой Народной Республики противник активно собирает установленные противотанковые мины ТМ, для их сбора используют волонтеров и частных подрядчиков специалистов по разминированию иностранных стран, — заявил собеседник агентства.

Источник уточнил, что противотанковыми минами будут оснащаться беспилотники нового типа. Сейчас они в массовом порядке поступают в украинские войска. Предполагается, что применение дронов с новыми боеприпасами начнется в ближайшие несколько недель.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении не имеет особого смысла. По его словам, инициатива на всех участках в зоне проведения СВО по-прежнему остается за российскими войсками.