ВСУ начали подрыв мостов на подступах к Купянску Поддубный заявил, что ВСУ начали подрыв мостов на подступах к Купянску

Фото: МО Украины

ВСУ начали подрыв мостов на подступах к Купянску, сообщил в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, это серьезный признак успешных действий ВС России.

Противник начал подрыв мостов на подступах к оккупированному киевским режимом Купянску. Это очень серьезный признак успешных действий армии России, который красноречивей любой сводки, — написал военкор.

Ранее сообщалось, что под контроль российской армии перешли пять поселков в Харьковской области. По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, они находятся в так называемой серой зоне. Люди в этих населенных пунктах проживают в очень тяжелых условиях, добавил он.

Минобороны РФ сообщило о взятии российскими силами опорного пункта и наблюдательного поста Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По словам офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослава Якимкина, украинские войска потеряли на этом участке фронта более взвода солдат.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял о концентрации украинских войск в Харькове. По словам чиновника, командование ВСУ явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами города, потому отчаянно готовится к боевым действиям.