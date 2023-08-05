ВСУ начали охоту на российских командиров: новости СВО на вечер 5 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются охотиться за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара с помощью FPV-дронов. По его словам, стоимость такого БПЛА составляет порядка 45 тысяч рублей, он может нанести значительный ущерб.

Минобороны РФ сообщило о взятии российскими военными под контроль населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. В ведомстве также отметили, что благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах сел Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.

Вооруженные силы РФ отразили десять атак противника на Донецком направлении, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он пояснил, что украинские военные вели контрнаступательные действия в ряде населенных пунктов, однако Южная группировка войск при помощи авиации и артиллерии отразила эти атаки.

Фото: МО РФ

Представитель ведомства также сообщил о поражении живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что штурмовики пятой бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. Российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал беспилотного отряда быстрого реагирования Минобороны РФ опубликовал кадры уничтожения блиндажа ВСУ с помощью FPV-дрона на Запорожском направлении. На записи с камеры атакующего дрона видно, как беспилотник на большой скорости влетает прямо во вход блиндажа. Затем показаны кадры с другого БПЛА, на которых запечатлен момент подрыва укрытия противника.

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов уточнил, что бойцы ВС РФ также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Новоивановки.

Фото: МО РФ

Газета Politico сообщила, что низкий уровень владения украинскими пилотами английским языком мешает их обучению на истребителях F-16. По этой причине военные сначала пройдут языковые курсы перед программами тренировок. Время начала тренировок неизвестно, поскольку в США не получили официального предложения по обучению пилотов от европейских союзников.

Секретарь нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Киеву не удастся восстановить свой ядерный потенциал. По его словам, это связано не только с политическими, но и с технологическими трудностями. Данилов отметил, что есть страны, которые получают ядерное оружие от членов НАТО, однако он не уверен, что то же самое произойдет в случае с Украиной.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Одессу. Город, отметил он, перейдет под контроль Вооруженных сил России, если Киев не согласится ни на какие условия для скорейшего урегулирования конфликта. В случае продолжения боевых действий российская армия будет вынуждена двигаться на запад, убежден он.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ продолжают наступать у Работино на Запорожском фронте, несмотря на ощутимые потери. По данным канала, украинские военные активно применяют кассетные боеприпасы. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Военнослужащие танкового экипажа «Алеша», разгромившие два украинских танка и шесть БТР, представлены министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России. Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении.

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